En Nouvelle-Calédonie, des mesures de restriction budgétaire visant les élèves boursiers

Nouméa, France | AFP | lundi 20/01/2025 - La province Sud de Nouvelle-Calédonie, la plus peuplée de l'archipel, a annoncé lundi des mesures d'économie pour faire baisser de 30% son budget consacré aux bourses scolaires, alors que le territoire traverse une crise sans précédent.



L'aide à la cantine scolaire va diminuer de 0,80 centimes d'euro par repas et l'allocation de rentrée scolaire ainsi que l'aide au transport sont supprimées, permettant de faire baisser le budget 2025 consacré aux bourses de 8,3 millions à 5,6 millions d'euros, a-t-elle annoncé.



Gil Brial, deuxième vice-président de la province Sud en charge de l'éducation, a justifié cette mesure par la situation économique très dégradée de l'archipel qui entraînera une hausse mécanique des demandes de bourse.



"On sait qu'on va avoir des demandes de bourses supplémentaires. Pour pouvoir y répondre, on est obligé de baisser dès la rentrée les aides pour la cantine. On a décidé de faire participer tout le monde un peu pour continuer à distribuer au plus grand nombre", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse.



Quelque 10.000 élèves sont concernés par la baisse des dotations. La rentrée scolaire des élèves en Nouvelle-Calédonie est programmée le 17 février.



L'insurrection démarrée le 13 mai dernier, sur fond de contestation d'une réforme électorale, a fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts pour la Nouvelle-Calédonie, dont les autorités multiplient depuis les mesures d'économie tout en plaidant à Paris pour recevoir davantage d'aides.



En juillet, la province Sud -- qui concentre l'essentiel du tissu économique de l'archipel -- avait institué une règle limitant les aides provinciales aux familles installées depuis au moins 10 ans en province Sud, entraînant de nombreuses protestations.



Les indépendantistes estiment que ces mesures sont discriminatoires, les Kanak et Océaniens étant davantage bénéficiaires de ces aides.



Ainsi, 80% des salariés kanak sont ouvriers ou employés, selon l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de Nouvelle-Calédonie, et le niveau de vie médian des ménages non-Kanak est deux fois plus important que celui des ménages Kanak.