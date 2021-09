En Martinique, la rentrée scolaire se fera "en hybridation renforcée"

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 08/09/2021 - L'académie de Martinique a précisé mercredi les contours d'une rentrée scolaire "en hybridation renforcée", décalée au lundi 13 septembre en raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit sur l'île.



"On appelle le dispositif que nous mettons en place hybridation renforcée parce que la distance sera privilégiée à l'occasion de cette reprise à compter du 13 septembre", a déclaré la directrice adjointe de l'académie de Martinique, Corinne Gau, sur l'antenne de la radio locale RCI.



Les élèves du premier degré seront accueillis au moins une demi-journée par semaine, par petit groupe de cinq élèves maximum par classe. Ceux du second degré ne seront accueillis dans leur classe qu'une seule fois par semaine, au maximum en demi-jauge. Le reste du temps, l'enseignement sera effectué à distance pour une durée de quinze jours, jusqu'au lundi 27 septembre.



Au cours de cette période, "les services de restauration et les activités sportives sont suspendus", a précisé sur son site internet l'académie.



Dès jeudi, les modalités propres à chaque établissement concernant la reprise des enseignements, et notamment à distance, seront communiquées aux parents.



Par ailleurs, l'académie et les collectivités ont mis en place six centres d'accueil sur le territoire pour les enfants des personnels identifiés comme indispensables à la gestion de la crise sanitaire (personnel soignant, fonctionnaires de police ou gendarmerie, etc.), et sans solution de garde.



Une reprise plus progressive des cours en présentielle est prévue à compter du lundi 27 septembre. Elle se fera en fonction des conditions sanitaires avec pour objectif "le retour à temps plein des élèves les plus jeunes", précise l'académie sur son site.