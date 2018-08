En Manche, un chalutier prend dans ses filets une mine allemande d'une tonne

Rennes, France | AFP | vendredi 17/08/2018 - Des démineurs sont intervenus dans la nuit de jeudi à vendredi en Manche après qu'un chalutier a signalé dans ses filets une mine allemande de la Seconde guerre mondiale de près d'une tonne, a annoncé la préfecture maritime.



Vers 02h30, le Centre des Opérations Maritimes (COM) de la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord était alerté qu'à 2 milles marins de la côte, le chalutier Le Retour avait chaluté une Bomb Minum 1000 (BM1000), contenant une charge d'environ 860 kg.

Bien que déposée il y a plus de soixante-dix ans, dans cette zone au large du Calvados qui a connu le débarquement, une telle mine "représente toujours un danger : un simple mouvement, notamment avec le chalutier, peut suffire à percuter son amorce et mettre à feu la charge militaire qu'elle contient", a rappelé la préfecture.

Deux heures plus tard, un hélicoptère de la Marine nationale embarquait à Cherbourg cinq plongeurs démineurs, pour les treuiller à bord du Retour. L'équipage était évacué par sécurité durant l'opération consistant à remettre à l'eau la munition à l'aide de sangles.

La position géographique de la dépose de la mine a été dûment enregistrée en vue d'une intervention de "contreminage" la semaine prochaine.

La préfecture maritime a salué "les bons réflexes de l'équipage". "Remettre à l'eau un engin historique sans consulter les autorités maritimes représente une prise de risques importante, non seulement pour le pêcheur, mais aussi pour les marins qui chaluteront peut-être à leur tour ce même engin", a-t-elle rappelé.