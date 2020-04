En Guyane, conditions "pas réunies" pour rouvrir collèges et lycées le 11 mai

Paris, France | AFP | mercredi 15/04/2020 - En Guyane, "les conditions ne sont pas réunies pour permettre la réouverture des collèges et lycées au 11 mai 2020", en raison "des spécificités locales et des interrogations qui demeurent" sur l’évolution de l'épidémie, affirme le président de la collectivité territoriale Rodolphe Alexandre dans un communiqué mercredi.



"L’épidémie n’est encore qu’au stade 2 en Guyane", rappelle Rodolphe Alexandre, soulignant que "de nombreuses questions se posent, en termes d’organisation, pour garantir au mieux la protection de la santé des enfants, des corps enseignants, des personnels encadrants et des familles".

Il évoque le problème du "respect de la distanciation lors du transport des élèves en pirogue, bus et avion, le "respect des mesures barrières au sein des internats et des familles hébergeantes" (faute de lycées là où ils résident, les élèves des communes de l'intérieur de la Guyane sont souvent hébergés dans des familles d'accueil quand ils doivent aller dans les lycées du littoral, ndlr), "l'organisation de la restauration scolaire", ou encore la "désinfection des locaux".

"Je suis entouré d'un comité scientifique de médecins autour de moi", a précisé Rodolphe Alexandre à la chaîne Guyane La 1ere. "Je ne pense pas que nous donnerons le 11 mai les clés pour ouvrir les bâtiments qui sont propriétés de la collectivité", a-t-il ajouté.

Mercredi matin, la Guyane, territoire grand comme le Portugal pour plus de 300.000 habitants, et qui fait face à une forte immigration clandestine, comptait 95 cas positifs au covid-19, mais aucun cas en réanimation, ni aucun décès.