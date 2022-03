En Guadeloupe l'épidémie rebondit à nouveau

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 09/03/2022 - Après plusieurs semaines de décrue, l'épidémie de Covid-19 connaît un nouveau rebond en Guadeloupe, selon l'Agence régionale de santé (ARS) de l'île.



"Le taux de positivité repasse au-dessus du seuil d'alerte" avec un taux d'incidence qui "remonte à 521 pour 100.000 habitants", a indiqué lors d'une conférence de presse Florelle Bradamantis, directrice adjointe de l'ARS Guadeloupe.



Lundi et mardi, plus de 1.400 cas ont déjà été comptabilisés, contre un peu plus de 1.900 la semaine précédente avec un taux de positivité qui dépasse les 19% sur ces deux derniers jours.



"Il s'agit désormais de réinstaurer les gestes barrières" un peu oubliés durant la période carnavalesque, a estimé Mme Bradamantis. Elle a également appelé la population à se faire vacciner avec le vaccin Novavax, plus classique qui "est désormais disponible".



Le "pass vaccinal ne s'appliquera pas", a cependant indiqué le préfet Alexandre Rochatte, lors de la même conférence de presse.



"Nous verrons en fonction de l'évolution de l'épidémie, si nous devons revoir la doctrine d'application du pass sanitaire", a ajouté le préfet, ajoutant que "les tests restent gratuits en Guadeloupe jusqu'à fin mars" et que "les mesures de freinage", notamment celle du couvre feu à 23 heures, restaient appliquées sur le territoire.



Lors de la dernière conférence de presse, les autorités avaient annoncé une entrée en vigueur du pass vaccinal pour fin mars. C'est donc le pass sanitaire qui restera instauré en Guadeloupe pour les semaines à venir.