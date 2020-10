En Corée du Sud, des rizières deviennent des oeuvres d'art

Suncheon, Corée du Sud | AFP | vendredi 09/10/2020 - Vu du ciel, un immense oiseau vole au-dessus des mots "Courage Corée!" en référence à la lutte contre le coronavirus. Cette grue se détache des vastes rizières du sud de la Corée du Sud ensemencées avec différentes variétés de riz pour créer ces oeuvres gigantesques.



Ces dessins, invisibles depuis le sol, sont le fruit d'un projet mené par des agriculteurs et des enfants près de la ville de Suncheon, à 320 kilomètres au sud de Séoul.



Une grue et une coccinelle ont été dessinées afin de promouvoir l'agriculture raisonnée, l'utilisation de produits chimiques ayant un effet dévastateur sur les populations d'insectes.



Afin de protéger ces oeuvres des oiseaux dévoreurs de grains, quelque 500 épouvantails ont été installés, vêtus d'une traditionnelle robe coréenne, connue sous le nom de hanbok.



Ce projet a nécessité des mois de préparation, a expliqué Hyun Young-soo, 63 ans, un agriculteur de cette région.



"Les élèves des écoles primaires et des collèges, des membres de différentes associations de la région, des commerçants ainsi que bien d'autres y ont pris part depuis le début de l'ensemencement jusqu'à la fin de la récolte".