En Bretagne, une manifestation maritime et terrestre contre "l'empire Bolloré"

Fouesnant, France | AFP | samedi 24/05/2025 - "Kenavo Bolloré !" Environ 300 personnes et une cinquantaine de bateaux ont manifesté samedi à terre et en mer dans le Finistère, fief du milliardaire Vincent Bolloré, accusé par les manifestants de véhiculer des idées d'extrême droite.



Une flottille de bateaux devait initialement se diriger vers l'île du Loc'h, appartenant à la famille Bolloré, dans l'archipel des Glénan. Mais l'interdiction édictée par la préfecture maritime les en a dissuadés.



Les voiliers et embarcations à moteur ont préféré converger vers le cap Coz, sur la commune de Fouesnant, non loin d'une autre propriété du milliardaire breton, à la pointe de Beg Meil.



Drapeaux palestiniens, étendards oranges aux couleurs des Soulèvements de la Terre ou cerf-volant siglé "Kenavo Bolloré" ont envahi cette plage huppée de la côté bretonne.



"Siamo tutti antifasciti" ("Nous sommes tous antifascistes") ou "Tous féministes contre le carbo-fascime", ont scandé les manifestants entre deux chants en hommage à la lutte centenaire des sardinières de Douarnenez (Finistère).



"Bolloré, marionnettiste d'un monde fasciste", ont affiché les militants sur la plage en lettre géantes, tandis qu'une banderole réclamait "moins de fachos, plus d'oiseaux".



"Le but de l'action est de montrer que Bolloré et ses idées d'extrême-droite n'ont pas leur place dans le Finistère", a expliqué Marc (prénom d'emprunt), porte-parole des Soulèvement de la Terre.



"On ne veut pas de néo-nazi qui garde les îles du Finistère", a-t-il ajouté, en référence au militant d'ultra-droite Marc de Cacqueray-Valménier, qui aurait été embauché comme gardien de l'île du Loc'h, selon le site d'information lalettre.fr.



Ancien responsable du groupuscule d'ultradroite "les Zouaves" dissous en janvier 2022, le militant de 26 ans a été condamné à deux reprises, en janvier 2022 et janvier 2025, à des peines de prison ferme pour violences contre des militants de SOS Racisme et contre un bar de la mouvance antifasciste.



"M. Bolloré a racheté des médias pour véhiculer des idées d'extrême-droite et M. de Cacqueray en est le symbole", a estimé Vincent Esnault, 53 ans, conseiller municipal d'opposition à Fouesnant.



"L'empire médiatique Bolloré prône un fascisme décomplexé et diffuse des idées racistes, homophobes", a abondé Rosalie (prénom d'emprunt), 27 ans, venue de Paris pour participer au week-end de mobilisation.



Vendredi, un petit groupe de militantes a débarqué sur l'île du Loc'h pour y afficher des messages féministes, selon des photos diffusées par les organisateurs. "Wokes déterminées à couler Bolloré", pouvait-on lire sur une des banderoles.

le Lundi 26 Mai 2025 à 02:41 | Lu 91 fois