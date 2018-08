En 2017, l’emploi a progressé de 13 % au fenua

PAPEETE, 6 août 2018 - Le nombre d’offres d’emploi a connu une augmentation de 13 % en 2017, hors recrutements liés au recensement général de la population. Le nombre de salariés a progressé de 2 % et a concerné 63 196 en Polynésie française.Une comparaison faite entre 2016 et 2017 par l’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) constate que le nombre d’offres d’emploi normal a progressé de 13 % sur les 12 mois d’observation. Le nombre d’employeurs est resté stable sur la période (6 612), tandis que le nombre de salariés déclarés à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) a augmenté de 2 % pour atteindre 63 193 personnes.Si l’on comptabilise le pic exceptionnel de recrutements (733 personnes) lié au recensement général de la population mené en août 2017, le nombre d’offre d’emploi a bondi de 50 % sur la période.En 2017, 88 % des offres d’emploi ont été manifestées dans le secteur tertiaire (+ 51 % avec 2 880 postes), 5 % dans le secteur de l’industrie (- 2 % avec 178 postes), 5 % dans celui de la construction (+ 43 % avec 162 postes) et 2 % dans le secteur primaire (+ 16 % avec 67 postes). Dans l’ensemble 3 287 postes ont été offerts.Hormis le recensement de la population, à l’origine d’un bondissement provisoire de + 669 % des recrutements dans l’administration publique pour quelques mois en 2017, la hausse la plus importante d'offre d'emplois cette année-là s'observe dans la construction et dans les activités de services administratifs et de soutien (+ 76 %).En 2017, 72 % des recrutements ont concerné des créations de poste, contre 59 % l’année précédente, mais 68 % d’entre eux (53 % en 2016) ont été faits dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD), contre 32 % en CDI.Les recrutements ont principalement été faits dans l’archipel des îles du Vent (88,5 %), où l’essentiel de la hausse entre 2016 et 2017 a concerné des postes à Papeete (904 postes), avec une prépondérance fortement liée aux 733 postes d’enquêteurs créés provisoirement pour mener le recensement général de la population d’août 2017.