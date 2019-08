Émotion pour 50 Polynésiens qui s'engagent dans l'Armée de terre

" Les jeunes peuvent venir nous voir au Cirfa à Arue. Tous les deux mois, on essaie également de partir dans une île pour que les habitants puissent nous rencontrer. Au final, seuls 50% des candidats sont acceptés à l'issue du processus de recrutement. Pas mal de candidats échouent aux tests psychotechniques, on leur donne la possibilité de les retravailler. On recrute des candidats avec ou sans qualification" , détaille l’Adjudant-chef.

Depuis le début de l'année, ce sont déjà 292 jeunes Polynésiens et Polynésiennes qui sont partis sous les drapeaux. L'an dernier, ils étaient 393 jeunes. " C'est en Polynésie que l'on recrute le plus en outre-mer, devant La Réunion. Les Polynésiens sont réputés pour être de bons soldats, fidèles, ils restent jusqu'au bout de leur contrat, ils poursuivent souvent même après" , conclut l’adjudant-chef, confiant que ces 50 jeunes nouvelles recrues seront de bons militaires.