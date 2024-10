Emotion après la mort en Argentine de Liam Payne, ex-membre du boys band One Direction

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 17/10/2024 - Des fans du monde entier ont fait part de leur émotion jeudi après le décès à 31 ans du chanteur britannique Liam Payne, ancien membre du boys band One Direction, qui a chuté mercredi du balcon d'un hôtel de Buenos Aires.



"Nous avons le cœur brisé. Liam vivra à jamais dans nos cœurs, et nous nous souviendrons de lui pour sa gentillesse, son humour et son courage", a réagi sa famille dans un communiqué, réclamant "de l'intimité et de l'espace en cette période terrible".



Une source policière argentine a indiqué jeudi à l'AFP que le chanteur "est décédé des suites de la chute" du troisième étage de son hôtel, situé dans le quartier de Palermo, l'autopsie préliminaire établissant que Liam Payne a subi "une hémorragie interne et externe".



Mercredi, la police argentine avait dit avoir répondu à un appel d'urgence "signalant un homme agressif qui pourrait avoir été sous l'influence de drogues ou de l'alcool".



Quelques minutes après l'annonce de la mort du chanteur, de nombreux fans ont convergé vers l'hôtel "Casa Sur", reprenant en chœur les tubes du boys band britannique.



"J'ai l'impression que c'est une partie de mon adolescence qui s'est perdue", a confié à l'AFP Lena Duek, 21 ans.



Jeudi matin, plusieurs dizaines de journalistes immortalisaient des fleurs, bougies, messages laissés depuis mercredi soir, a constaté l'AFP.



"Tu seras toujours dans nos cœurs" (en anglais), "Tu m'as toujours accompagné et tu continueras. Simplement merci !", "Liam tu me rends fort. Merci pour tout !", disaient quelques-uns des messages griffonnés sur un trottoir ou scotchés sur le tronc d'un arbre.



"One Direction était l'un des plus grands groupes de l'histoire, et leur musique a eu un impact énorme sur des millions de fans", a réagi un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a présenté ses "sincères condoléances" aux proches de l'artiste.



Liam Payne était avec Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik et Harry Styles un des membres du boys band formé en 2010 et qui a connu un succès fulgurant.



Selon le magazine Billboard, le chanteur avait assisté à un concert de Niall Horan le 2 octobre à Buenos Aires.



- Problèmes d'alcool -



Les secours ont été appelés mercredi à 17H04 heure locale (20H04 GMT) et une équipe médicale est arrivée sept minutes plus tard mais n'a pu que "constater la mort" du chanteur.



Selon le chef des urgences, Liam Payne présentait "de très graves lésions suite à sa chute". "Nous avons constaté le décès, il n'y avait aucune possibilité de réanimation", a-t-il déclaré aux télévisions locales.



Une enquête sur les causes du décès a été ouverte.



One Direction est un produit de l'émission télévisée "The X Factor", devenu ensuite l'un des boys band les plus lucratifs au monde.



"Je me souviens de lui, alors jeune homme de 14 ans, se présentant à l'audition de The X Factor, et nous époustouflant en chantant Sinatra", a écrit sur Instagram l'animateur de l'émission, Dermot O'Leary.



Le groupe à la pop assez lisse et légère a sorti en 2016 son cinquième et dernier album studio, "Made in the A.M".



L'annonce en 2016 d'une pause dans la carrière du groupe, jamais officialisée en séparation, avait bouleversé des millions de fans.



Avec moins de succès que Harry Styles ou Zayn Malik, Liam Payne s'est ensuite lancé dans un carrière solo. Son premier album, "LP1", est sorti en 2019, et son single "Strip that Down" s'était classé en troisième position dans les charts britanniques.



Né le 29 août 1993 à Wolverhampton, Liam Payne avait ouvertement évoqué son rapport difficile à la célébrité et ses problèmes d'alcoolisme qui, comme il l'avait révélé en 2023, l'avaient conduit en centre de désintoxication.



"Je pense qu'il serait judicieux que les maisons de disques aient les contacts de psychologues (...) pour prendre soin de jeunes talents souvent vulnérables. La célébrité peut faire beaucoup de dégâts", a commenté sur X Mikey Graham, l'un des membres du boys band irlandais Boyzone.



L'année dernière, Liam Payne avait annoncé travailler sur un deuxième album, et venait de sortir un nouveau single en mars 2024.

le Jeudi 17 Octobre 2024