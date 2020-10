Emmanuel Macron annonce un re-confinement "adapté" dans les outre-mer

Tahiti, le 28 octobre 2020 - Le président de la République a annoncé mercredi lors d'une allocution officielle l'instauration d'un confinement général à partir de vendredi, avec des adaptations possibles dans les départements et territoires d'outre-mer.



Un confinement est ordonné à partir de vendredi sur le territoire national, incluant les départements et territoires d'outre-mer, a déclaré Emmanuel Macron mercredi lors d'une allocution officielle très attendue. La mesure de restriction est prise jusqu'au 1er décembre "a minima" pour stopper une seconde vague épidémique et préserver les structures sanitaires menacées d'embolie "dès la mi-novembre si rien n'est fait". Une réévaluation du dispositif sera effectuée tous les 15 jours.



Pour la Toussaint, célébrée ce week-end, les cimetières "demeureront ouverts" et "je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches", a ajouté le président dans cette allocution de 22 minutes.



Suite à cette annonce télévisée du chef de l'Etat, le Premier ministre, Jean Castex, doit tenir une conférence de presse jeudi à 18 h 30 pour détailler les "nouvelles mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19". Le chef du gouvernement doit aussi s'exprimer jeudi matin devant l'Assemblée nationale, puis l'après-midi devant le Sénat, où les nouvelles mesures liées au confinement doivent être soumises à un vote des parlementaires.



Une adaptation des restrictions liées au confinement reste possible "pour les seuls départements et territoires d'outre-mer", comme l'a précisé Emmanuel Macron mercredi. A ce sujet, des précisions sont attendues de la part du haut-commissaire Dominique Sorain, probablement jeudi. Le représentant de l'Etat devra notamment dire le périmètre exact du confinement sanitaire mis en place en Polynésie française et la date de son entrée en vigueur.