Émilie Dequenne dit combattre un cancer de plus en plus agressif

Paris, France | AFP | dimanche 01/12/2024 - L'actrice Émilie Dequenne a confié dimanche soir sur TF1 qu'elle combattait un cancer de plus en plus agressif, qui fera qu'elle ne vivra "pas aussi longtemps que prévu".



La Belge de 43 ans avait révélé en octobre 2023 être atteinte d'un cancer rare, diagnostiqué deux mois auparavant, et qui la tient éloignée des plateaux de tournage depuis.



"Il se trouve que, malheureusement, ça n'avance pas bien. (...) Me revoilà partie pour la chimio que j'ai connue il y a un peu plus d'un an", a-t-elle déclaré lors d'un entretien dans l'émission 7 à 8.



"Au fond de moi, je sais pertinemment que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu. (...) Je n'ai que 43 ans. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre jusqu'à au moins 80 ans et m'endormir définitivement dans mon sommeil. Ça, c'est ce que je demande", a-t-elle dit.



"Je fais confiance à la médecine. (...) J'espère que la recherche pour mon cancer va continuer d'avancer", a expliqué la comédienne.



Son cancer est un corticosurrénalome, tumeur maligne glande surrénale, pour lequel le pronostic est d'autant plus sombre que cette tumeur est grande.



Émilie Dequenne avait été révélée pour son premier rôle dans "Rosetta", des frères Dardenne, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1999.

le Lundi 2 Décembre 2024 à 05:47 | Lu 110 fois