"Emilia Perez" récolte 13 nominations aux Oscars, un record pour un film non anglophone

Los Angeles, États-Unis | AFP | jeudi 23/01/2025 - "Emilia Perez" de Jacques Audiard a récolté jeudi 13 nominations aux Oscars, notamment dans la catégorie reine du meilleur film, et a dominé un cérémonial assombri par les incendies meurtriers de Los Angeles.



Déjà primée à Cannes, cette odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain devient ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps.



Cette production inclassable, définie par le cinéaste français comme un "film transgenre", devance cette année "The Brutalist", vaste fresque sur la vie d'un immigré juif, et la comédie musicale "Wicked", qui ont chacun obtenu dix nominations.



Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international... "Emilia Perez" a été nominé dans la plupart des catégories majeures, et dans de nombreuses catégories techniques pour sa bande originale et sa musique.



De quoi mettre la pression sur Jacques Audiard. Avec la double nomination comme meilleur réalisateur et comme meilleur film, "c'est une campagne très solide qu'il faut mener", a réagi le cinéaste auprès de l'AFP.



Karla Sofía Gascón, qui interprète le rôle titre, est devenue la première comédienne ouvertement transgenre nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice.



Autre pilier du film, Zoe Saldaña a été nommée pour le meilleur second rôle féminin.



Tourné principalement en espagnol, "Emilia Perez" et ses 13 nominations effacent le record précédemment co-détenu par deux autres films non anglophones: "Tigres et Dragons" (2000), du réalisateur taïwanais Ang Lee, et "Roma" (2018), du Mexicain Alfonso Cuaron.



- Cinéma français à l'honneur -



Outre le biopic sur Bob Dylan, "Un parfait inconnu", et le thriller papal "Conclave", avec huit nominations chacun, un autre film français s'est illustré jeudi: "The Substance".



Cette fable horrifique de Coralie Fargeat, où Demi Moore incarne une ancienne gloire d'Hollywood accro à un sérum de jouvence, a récolté cinq nominations. Elle concourra notamment dans un prestigieux tiercé: meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice.



Ces honneurs sont "un moment magique", a réagi auprès de l'AFP Coralie Fargeat, "fière" que son oeuvre féministe et très gore ait plu à l'Académie.



"J'ai fait ce film avec mes tripes et mon cœur, c'est pour ça qu'il est si viscéral et jusqu'au-boutiste", a-t-elle ajouté.



Chez les actrices, Demi Moore et Karla Sofía Gascón affronteront Mikey Madison ("Anora"), Cynthia Erivo ("Wicked") et la Brésilienne Fernanda Torres ("Je suis toujours là").



Côté acteurs, le grand favori Adrien Brody ("The Brutalist") a été nommé aux côtés de Ralph Fiennes ("Conclave"), Timothée Chalamet ("Un parfait inconnu") et Colman Domingo ("Sing Sing").



Un quatuor complété par Sebastian Stan, nommé pour son portrait troublant des années de jeunesse de Donald Trump, dans "The Apprentice".



Le film a fait l'objet de menaces de poursuites de la part des avocats du milliardaire républicain, notamment en raison d'une scène où l'on voit le nouveau président des États-Unis violer sa femme d'alors, Ivana.



L'Académie adresse ainsi un message politique clair, quelques jours après l'investiture du 47e président américain.



D'autant plus que Jeremy Strong, qui incarne dans le film Roy Cohn, avocat sans foi ni loi et mentor de Donald Trump, est lui nominé pour le meilleur second rôle.



- Incendies -



Los Angeles se remet à peine des vastes incendies qui ont tué près d'une trentaine de personnes et forcé des milliers à fuir.



Dans ce contexte, la cérémonie des Oscars prévue le 2 mars prendra une tournure particulière, a annoncé le directeur général de l'Académie, Bill Kramer.



Elle "rendra hommage au courage des premiers secours" intervenus pendant les incendies "et célèbrera l'esprit de résilience" de Los Angeles, a-t-il expliqué.



La date limite du vote pour les nominations a été repoussée à cause de ces feux. Mais même avec cette mesure, les milliers d'évacuations ont probablement empêché certains votants de participer, selon Pete Hammond, chroniqueur du site Deadline.



De quoi accroître l'influence des votants non Américains, qui résident loin d'Hollywood et préfèrent souvent des films d'auteur.



Le palmarès de jeudi fait d'ailleurs la part belle aux films internationaux. Outre "Emilia Perez" et "The Substance", le film brésilien "Je suis toujours là" a tiré son épingle du jeu.



Ce drame historique, situé dans les années 70, lorsque le Brésil était encore une dictature, récolte trois nominations, dont une dans la catégorie meilleur film.



Le film d'animation letton "Flow", où l'ont suit le voyage d'un chat dans un monde imaginaire ravagé par la montée des eaux, obtient lui deux nominations.

