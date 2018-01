Embarquement immédiat pour Les ailes des îles

Jean-Christophe Teva Shigetomi, un homme de passion



S'il y a bien un adjectif qui pourrait définir Jean-Christophe Teva Shigetomi, le commissaire de l'exposition Les ailes des îles, c'est passionné. Passionné par l'histoire, par l'aérien, par les voyages, mais aussi et surtout par l'histoire des hommes, les petites histoires, celles que personne ne connaît et qui participent à faire la grande histoire. Et Jean-Christophe Teva Shigetomi n'hésite pas à partager ses passions avec les autres. Livres, expos, fondation, l'homme est polyvalent et a toujours à cœur de réaliser de nouveaux projets.

Natif de Raiatea, Jean-Christophe Shigetomi est issu de la famille Neuffer par sa mère, son grand-père, quant à lui, fait partie des premiers Japonais arrivés à Tahiti. Une fois son bac en poche, il part en France pour y poursuivre de brillantes études. Après son diplôme obtenu à Sciences-Po à Aix-en-Provence où il suit ses premiers cours de droit maritime et aérien, il complète son cursus avec un DEA en Droit international public et un DESS, spécialisé dans les transports aériens, entrecoupé par un service militaire dans l'armée de l'air. Après six ans passées en métropole, Jean-Christophe Shigetomi revient au fenua en 1986 où il intègre le premier ministère des Transports sous le ministre Alban Ellacott puis sous Geffry Salmon. Expert dans ce domaine pointu, Jean-Christophe Shigetomi fait toute sa carrière dans le secteur des transports aériens et occupera jusqu'au 1er janvier dernier le poste de directeur de l’Aviation Civile en Polynésie française.

Après 31 années professionnelles consacrées aux transports aériens, Jean-Christophe Shigetomi a souhaité organiser une exposition dédiée à 60 ans d’histoire des transports aériens intérieurs. Une belle manière selon lui "de refermer cette page" de sa vie.

Et de retourner à une autre de ses passions, l'écriture de livres sur l'histoire des Polynésiens pendant les guerres. "J'ai une approche sociologique et anthropologique. Je reprends le Tahitien et je le replace dans son histoire. Il y a beaucoup d'anecdotes à raconter, je privilégie l'homme" , tient-il à souligner.

Après Les Poilus Tahitiens de l'Armée d'Orient et les deux volumes des Tamari'i Volontaires , qui racontent les Tahitiens pendant la Seconde Guerre mondiale, l'auteur se concentre sur de nouveaux ouvrages dont un notamment sur Les Tahitiens dans les Guerres d’Indochine et de Corée .