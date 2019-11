Emana Lehartel et Haukea Moua représenteront le fenua à Hawaii

Emana Lehartel, 18 ans

Champion du Te Ahi Nui 2019



« Il faudra que je fasse juste ce qu’il faut pour gagner »



Emana vous gagnez votre ticket pour Hawaii, est-ce une pression supplémentaire pour vous ?

« J’ai l’habitude de la pression des concours, il n’y a pas de secret, il faut s’entrainer à fond et aimer ce que l’on fait. Il ne faut pas se dire qu’on va pour battre tout le monde, bon c’est sûr que l’on va donner le meilleur de soi-même, mais il faut aimer d’abord ce que l’on fait. »



Vous vous êtes mesuré à Tamatea et Heimana, deux champions de la discipline. Selon vous, qu’est-ce-qui a fait la différence ?

« Ça fait plaisir d’arriver sur la plus haute marche du podium. Et je pense que ce qui a fait la différence est le fait que j’ai joué avec le public, l’expression, la danse… Je voulais avoir des points sur tout. Maintenant, les répétitions seront plus intenses que ces derniers mois, parce qu’à Hawaii, le niveau est vraiment élevé. Ce sont souvent les hawaiens qui remportent le 1er prix, Joseph Cadousteau est le seul tahitien à avoir réussi à se hisser sur le podium. Du coup, je vais essayer de représenter Tahiti au mieux. »



Quels sont les critères pour ces championnats du monde ?

« Je sais qu’il y a la longueur du bâton qui ne doit pas être trop court. L’épaisseur du feu doit être correct, la flamme ne doit pas être trop petite. Il ne faut faire tomber le bâton, le lancer doit dépasser les 2 mètres… C’est faisable, il faudra juste que je m’entraine bien et en plus, je vais demander des conseils à Hawaii pour être au top. Il faudra que je fasse juste ce qu’il faut pour gagner, il ne faudra pas en faire trop non plus. »



Quelle est votre faiblesse ?

« Je ne suis pas assez rapide. »



Votre qualité ?

« Je peux faire autant de styles de que je veux dans ma chorégraphie. Je peux faire des lancers de 6 à 10 mètres, alors que les hawaiens restent sur les bases, mais ils sont rapides. »