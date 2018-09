Elucider le mystère des bandes blanches des poissons-clowns

PAPEETE, le 5 septembre 2018. Des scientifiques, dont des chercheurs du Criobe, ont démontré que les bandes des poissons-clowns sont essentielles à la reconnaissance entre espèces.



Des chercheurs de l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer avec des collègues de l’université de Liège et du laboratoire CRIOBE (Centre de recherche insulaire et observatoire de l’environnement) de Moorea se sont intéressés aux aspects développementaux et évolutifs des bandes blanches des poissons-clowns. Leur étude, publiée dans BMC Biology ce 5 septembre, permet de décrire avec précision pourquoi mais également quand et comment ces motifs apparaissent et de mieux comprendre, à terme, leur rôle dans l’organisation sociale des poissons.



Les poissons des récifs coralliens sont connus pour leur grande diversité de couleurs et de motifs. À ce jour, les mécanismes qui orchestrent la mise en place de ces caractéristiques sont encore mal connus. Les scientifiques se sont donc intéressés au groupe des poissons-clowns qui comprend une trentaine d'espèces se distinguant par leur nombre de bandes blanches (de 0 à 3) et par leur coloration rouge à orangée.