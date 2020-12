Elsa Keck élue première adjointe à Moorea

Comment s'est passée l'élection ?

"Tout s'est très bien passé, il y a eu trois candidats pour ce titre de 1er adjoint au maire. Et donc, j'ai été élue par la majorité avec 21 voix. Certains élus de la majorité ont aussi présenté leur candidature et donc moi, j'étais dans la majorité, la candidate qui a été proposée par la majorité".



Vous avez candidaté pour ce poste ?

"Non, je n'ai pas du tout pensé à cela. Il y a bien sûr un poste à prendre, mais pour ce poste-là, il faut avoir la confiance du maire et le maire pareillement, qu'il ait confiance en son adjoint au maire. Et quand il y a cette entente, pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai été élue à l'ancienne mandature et c'est ma deuxième mandature. Evans Haumani m'a demandé si j'allais accepter ce poste, comme on a bien travaillé la mandature passée. Il y a cette confiance-là aussi. J'ai monté d'échelon. Le travail est toujours là et j'ai l'habitude de travailler. Cela me fait plaisir que les élus aient aussi confiance en moi. Je serai dans la même lignée et même pensée que tāvana Evans Haumani. On est sur le même bateau et on arrivera jusqu'au bout sur le même bateau. Il y aura sûrement des propositions, mais cela va être dans la discussion et on va essayer de s'entendre pour le bien de tout le monde. Ce n'est pas mon style d'aller se quereller mais par contre, travailler dans la bonne entente. La majorité n'est pas divisée, même si certains ont proposé leur candidature car on est aussi dans la démocratie. Mais il y a pas plus. Et donc, cette majorité, elle se maintient".