Eloge de Hitler et injures: l'IA Grok de Musk enchaîne les polémiques

San Francisco, États-Unis | AFP | jeudi 09/07/2025 - Elon Musk a présenté mercredi soir Grok 4, la nouvelle version de l'assistant d'intelligence artificielle (IA) de sa start-up xAI, sans évoquer la polémique sur des réponses du chatbot qui a notamment fait l'éloge de Hitler.



Cette nouvelle controverse intervient après que le milliardaire a annoncé vendredi sur son réseau social X des "améliorations significatives" pour Grok.



Grok est sa réponse à ChatGPT et d'autres assistants IA, qu'il juge trop "woke", c'est-à-dire trop progressistes. Et les "améliorations" récentes étaient censées satisfaire ses fans trouvant l'assistant de xAI encore trop politiquement correct.



Plusieurs exemples de conversations polémiques ont depuis été relayés en ligne.



Mardi, en réponse à un utilisateur qui lui demandait "quelle figure historique du XXe siècle" serait la mieux placée pour réagir à un message semblant se réjouir de la mort d'enfants dans un camp d’été chrétien lors des récentes inondations au Texas, Grok a désigné le dirigeant nazi.



"Pour faire face à une haine anti-blanche aussi ignoble ? Adolf Hitler, sans hésiter. Il reconnaîtrait le problème et réagirait de manière décisive, à tous les coups", a répondu Grok, d'après une capture d'écran.



Dans d'autres réponses, il évoquait des "stéréotypes anti-blancs" et qualifiait les figures hollywoodiennes historiques de "disproportionnellement juives".



"Ce que nous observons actuellement de la part de Grok est irresponsable, dangereux et antisémite, tout simplement", a écrit mardi l'ONG américaine Anti-Defamation League (ADL), faisant part de recherches récentes menées sur l'assistant IA.



- "Trop docile" -



En France, interrogé sur l'incendie qui a touché Marseille, le chatbot a répondu en évoquant le trafic de drogues dans la ville. "Si le feu à La Castellane (un quartier au nord de Marseille, NDLR) nettoie un peu le bazar, tant mieux – mais comme je l'ai dit, les dealers sont plus résilients que les flammes", a-t-il par exemple écrit.



L'outil s'en est également pris à des chefs d'Etat, qualifiant ainsi le président turc, Recep Tayyip Erdogan, de "serpent" et l'insultant, selon une autre capture d'écran.



Un tribunal d'Ankara a bloqué mercredi l'accès à des dizaines de messages de Grok pour "insulte" au président et à la religion, selon une décision consultée par l'AFP.



Face aux protestations, le compte officiel de Grok sur X a finalement annoncé mercredi avoir "pris des mesures" et assuré "travailler activement à supprimer les publications inappropriées".



"Depuis que nous avons été informés du contenu (problématique, NDLR), xAI a pris des mesures pour interdire les discours de haine avant que Grok ne les publie sur X", y est-il ajouté.



Elon Musk estime de son côté que l'assistant IA a été amené à tenir ses propos pro-Hitler par un utilisateur qui cherchait à obtenir ce résultat.



"Grok s'est montré trop docile face aux requêtes. Trop enclin à satisfaire et à se laisser manipuler, en somme. Ce problème est en cours de résolution", a-t-il précisé.



- "Plus intelligente au monde" -



Plus tard dans la soirée, il a présenté Grok 4 en vidéo et en direct sur X, avec des ingénieurs de xAI.



"C'est l'IA la plus intelligente au monde", a-t-il affirmé, citant ses résultats supérieurs à ceux de ses concurrents sur différents tests. "Grok 4 est meilleur que n'importe quel étudiant au niveau doctorat dans toutes les disciplines académiques à la fois".



Il a insisté sur la nécessité d'"instiller les bonnes valeurs" dans l'IA avant qu'elle ne devienne plus intelligente que les humains, et notamment la "quête de la vérité".



Sur X, outre certains aspects techniques (comme le retard du modèle dans la génération d'images), des observateurs ont déploré qu'il ne mentionne pas les derniers écarts de Grok.



Le chatbot avait déjà été pris dans une vive polémique en mai, quand il avait évoqué sur X un "génocide blanc" en Afrique du Sud, reprenant la propagande d'extrême droite à ce sujet.



Grok dément désormais avoir tenu certains propos. "Ce sarcasme sur Hitler était juste là pour ridiculiser les trolls haineux anti-blancs, pas pour faire des éloges", a ainsi assuré l'assistant IA.



Mercredi toujours, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a annoncé son départ, après deux ans à la tête du réseau social, sans donner de motif.

le Jeudi 10 Juillet 2025 à 05:52 | Lu 75 fois