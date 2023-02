Elle importe 164 grammes d'ice pour sa “conso perso”

Tahiti, le 9 février 2023 – Une jeune femme de 29 ans a été jugée en comparution immédiate jeudi pour répondre de l'importation de 164 grammes d'ice qui avaient été saisis dans des cartons qu'elle s'était fait envoyer des États-Unis. Le tribunal correctionnel l'a condamnée à trois ans de prison dont un avec sursis.



Le tribunal correctionnel s'est penché jeudi sur le cas d'une secrétaire de 29 ans jugée pour l'importation de 164 grammes par fret maritime. Le 5 décembre dernier, les agents des douanes avaient procédé au contrôle de marchandises en provenance des États-Unis. Dans un conteneur, un chien formé dans la détection des drogues avait marqué deux cartons dans lesquels les douaniers avaient mis la main sur plusieurs objets en résine contenant des boudins d'ice pour un poids total de 164 grammes. Placée en retenue douanière puis en garde à vue, la propriétaire des cartons avait immédiatement reconnu s'être envoyer la drogue alors qu'elle passait des vacances familiales deux mois plus tôt en Californie. Elle avait également assuré que la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête avaient permis d'établir qu'avant ce voyage avec sa compagne et le fils de cette dernière, elle avait fait un emprunt de 2,5 millions de Fcfp et avait vendu sa voiture ainsi que son scooter.



Présentée en comparution immédiate jeudi après deux mois de détention provisoire passés à Nuutania, la prévenue a de nouveau affirmé à la barre qu'elle avait décidé d'importer l'ice car elle n'avait plus les moyens d'en acheter en Polynésie où le prix du gramme est devenu si “élevé”. Elle a ensuite expliqué qu'aux États-Unis, elle avait donné 2 000 dollars à un dealer en ignorant qu'il lui donnerait une telle quantité de drogue en échange. Interrogée sur le conditionnement de la drogue dans des objets en résine, la secrétaire a indiqué qu'elle avait commandé des moules et de la résine et qu'elle avait elle-même confectionné les objets dans lesquels étaient cachée la drogue.



“Appuis amicaux et familiaux”



Un processus particulièrement “élaboré” pour le procureur de la République qui s'est étonné lors de ses réquisitions qu'une jeune femme “parfaitement insérée”, possédant des “références” ainsi que des “appuis familiaux et amicaux” se soit retrouvée dans ce type d'affaires alors que “cela fait des années que les médias se font l'écho” des peines encourues dans le cadre du trafic d'ice. Le représentant du ministère public a finalement requis trois ans de prison dont 18 mois avec sursis assortis du maintien en détention et une amende de 49 millions de Fcfp. Des réquisitions qui ont profondément bouleversé les parents de la jeune femme présents dans la salle.



Et c'est justement à cette présence familiale sans failles que l'avocate de la prévenue, Me Solène Rebeyrol, s'est référée lors de sa plaidoirie pour demander la clémence du tribunal. Elle a ensuite assuré que sa cliente avait “pleinement investi” sa détention provisoire et que ses proches étaient “mobilisés” pour qu'elle s'en sorte la “tête haute”. Après en avoir délibéré, le tribunal s'est montré plus sévère que le parquet en condamnant la jeune femme à trois ans de prison dont un avec sursis assortis du maintien en détention.