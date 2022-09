Elizabeth II: une reine, des royaumes

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 08/09/2022 - A sa mort, Elizabeth II était la cheffe d'Etat du Royaume-Uni et de 14 autres pays du Commonwealth, un rôle qu'elle a défendu avec de nombreuses visites au fil des ans.



A la suite de son accession au trône en 1952, Elizabeth II devient reine de sept États: le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Pakistan et Ceylan (le futur Sri Lanka). Elle se retrouve de fait cheffe d'Etat d'autres territoires, comme les îles de Jersey, Guernesey et l'île de Man, qui sont liées au Royaume-Uni.



Mais au fur et à mesure que d'autres territoires acquièrent leurs indépendance du Royaume-Uni, le nombre d'États sur lesquels elle règne augmente, car certains -bien que désormais constitués en entité politique différente- font le choix de rester liés à la souveraine.



A l'apogée de son règne, Elizabeth II était la reine de 18 pays en même temps. Depuis, les îles Fidji (1987), l'île Maurice (1992) et la Barbade (2021) sont devenues des républiques.



A sa mort, la reine était donc encore considérée comme la cheffe d’État de 15 royaumes, à savoir: Antigua-et-Barbuda, l'Australie, les Bahamas, Belize, le Canada, Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, Tuvalu et le Royaume-Uni.



En dehors de ce dernier territoire, elle est représentée dans chaque pays par un gouverneur général - un vice-roi qui fait office de chef d'État.



En tant que reine de Nouvelle-Zélande, elle est également la dirigeante des îles Cook et de Niue.



Le Royaume-Uni compte en outre 14 territoires d'outre-mer, dont les Bermudes, les îles Falkland, Gibraltar et le territoire antarctique britannique.



Quitter la couronne



Au cours de son règne, huit référendums ont eu lieu sur la possibilité de quitter la couronne, dont trois ont abouti à une victoire du "oui", d'abord au Ghana (1960) et en Afrique du Sud (1960), puis en Gambie (1970).



Ce dernier pays avait d'abord rejeté cette option en 1965. Tuvalu (1986 et 2008), l'Australie (1999) et Saint-Vincent-et-les-Grenadines (2009) ont aussi refusé de devenir des républiques, lorsque le choix leur a été proposé.



Parmi les règnes les plus courts d'Elizabeth II, on compte celui au Kenya, au Tanganyika (aujourd'hui la majeure partie de la Tanzanie) et en Ouganda, qui ont chacun duré exactement un an entre l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et le moment où ils sont devenus une république.