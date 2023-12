Élégance et émotions à l’élection de Miss et Mister Collège 2023 à Taha’a

Taha’a, le 20 décembre 2023 - Vendredi 15 décembre s’est déroulée l’élection de Miss et Mister Collège à Taha’a. Cette soirée était organisée par le foyer socio-éducatif (FSE) en partenariat avec l’Association des parents d’élèves (APE) au profit du Heiva Taure’a prévu en mars 2024 à Tahiti.



C’est dans une ambiance festive que les candidats à l’élection de Miss et Mister Collège à Taha’a ont été encouragés et acclamés par leurs familles et leurs amis, vendredi 15 décembre, dès 18 heures dans le gymnase de Haamene. Et c’était sans compter sur Vaihei Atger qui a fait monter la température au micro et a maintenu l’exaltation des spectateurs.



Le thème de la soirée, Chic et Glamour, a été respecté et bien représenté par les différentes tenues et prestations qu’ont offertes les candidats. Au total cinq filles et sept garçons, de 5e, 4e et 3e, ont eu le courage de se lancer dans cette folle aventure. Un exercice qui n’a pas été évident mais qui leur a apporté une expérience riche et inoubliable.



Parmi les cinq filles, Abigaelle Manate, élève de 4e, s’était présentée à l’élection 2022 à laquelle elle n’avait pas été élue. Elle a souhaité renouveler sa participation cette année. “J’ai souhaité participer à nouveau parce que je voulais montrer aux gens que je n’avais pas honte, je m’en fiche des regards. Peu importe le résultat, ce qui compte, c’est que j’ai participé et j’ai été heureuse de le faire, entourée de mes amis qui m’ont encouragée et qui m’ont poussée à aller de l’avant. Aux filles qui voudraient participer, j’ai envie de leur dire allez-y, montrez-vous, n’ayez pas honte ! Je vois des petites filles qui ont envie d’y aller mais qui ont peur, je les encourage dès maintenant à surmonter cette peur. Il faut profiter de notre jeunesse, la vie est belle, la nature est belle, on doit en profiter.”



Trois défilés



Devant une foule en délire, les candidats ont défilé à trois reprises, en tenue de ville, en paréo et, pour terminer, en tenue de soirée. Entre chaque passage, des danses et des chants ont été réalisés par d’autres participants, ce qui a permis d’intensifier l’ambiance générale de la salle. Face aux douze jeunes, un jury composé de six membres les a observés dans les moindres détails. La notation a été effectuée sur plusieurs critères : l’allure, l’élégance, la beauté et l’élocution. En coulisses, plusieurs parents étaient présents pour encourager et aider les enfants dans leurs changements de tenues.



À quelques minutes du résultat, Taaroa Vane, candidat et élève de 5e, était stressé mais heureux de vivre cette expérience. Il a souhaité encourager les garçons à participer à cette aventure : “Il ne faut pas avoir honte et donnez tout ce que vous pouvez !” Vers 21 h 30, le jury s’est éclipsé pour délibérer. À son retour, les douze jeunes ont fait leur dernière entrée sur scène découvrant une salle survoltée remplie de joie et de cris d’encouragement.



C’est finalement Poihere Marae qui a été élue Miss Collège 2023 aux côtés de Hiirai Teina, Mister. Ahuura Patu est 1re dauphine, Hinenao Taaroa 2e dauphine et Heima Teriimana a reçu le coup de cœur du jury. Chez les garçons, Erick Papaura est 1er dauphin, Mauna Brothers 2e dauphin et le coup de cœur a été attribué à Vehiarai Tetuaiteroi.



La soirée, animée par DJ Desckom, s’est prolongée jusqu’à minuit. Plusieurs stands proposaient des ventes de tee-shirts et de plats. Les fonds récoltés durant cette soirée permettront d’organiser le voyage de 50 élèves et leur accompagnant pour le Heiva Taure’a qui aura lieu en mars prochain à Tahiti.



Céline Dalbera, principale du collège Uporu de Taha’a : “Qu’ils réinvestissent scolairement les qualités qu’ils nous ont montrées” “Cette soirée de levée de fonds pour le Heiva Taure’a est une manière de pouvoir financer ce beau projet. Ce type de soirée fédère toute la communauté, toutes les générations sont présentes et c’est formidable de se sentir soutenu par tous. Les jeunes se sont mis à fond dans cette élection et ils se sont prouvés à eux-mêmes qu’ils ont la capacité de s’investir dans un objectif. Mon espoir est qu’ils réinvestissent scolairement les qualités qu’ils nous ont montrées ce soir. Dans cette élection, il n’y a pas de standard de beauté, c’est ça aussi qui est important : il y a tous types de physiques, tous types de caractères et chacun mérite sa place.”



Rédigé par Marie Babin le Mercredi 20 Décembre 2023 à 16:51 | Lu 252 fois