Élections à la CCISM : Kelly Asin-Moux saisit le tribunal

Tahiti, le 16 août 2023 - Après plusieurs réunions et tergiversations avec ses colistiers, Kelly Asin-Moux a annoncé mercredi à Tahiti Infos qu'il déposerait un recours en référé au tribunal administratif “cette semaine” pour demander au ministre de l'Économie de “proclamer les résultats” qui l'ont donné largement vainqueur aux élections consulaires de la CCISM face à Stéphane Chin Loy en juin dernier. À défaut, les “responsabilités” seront établies et un retour aux urnes serait alors envisageable pour Kelly Asin-Moux au “premier trimestre 2024”.



Le feuilleton “abracadabrantesque” de la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM) trouvera-t-il son épilogue ? Près de deux mois après les élections des représentants au sein de la Chambre et la proposition du ministre de l'Économie, Tevaiti Pomare, d'organiser de nouvelles élections, la situation n'est toujours pas réglée.

Et c'est la justice qui devra trancher, comme nous l'a confié Kelly Asin-Moux, ce mercredi : “Nous allons saisir le tribunal administratif en référé cette semaine pour qu'il demande au ministre de proclamer les résultats. À défaut, on estime que le simple fait de saisir le tribunal des référés permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres durant cette élection”, a-t-il déclaré espérant ainsi “clarifier” la situation et surtout éviter que le même scénario ubuesque ne se reproduise à l'avenir.



Pour mémoire, le 27 juin dernier, la liste portée par Kelly Asin-Moux l'emportait avec 1 573 voix face aux 1 200 voix de Stéphane Chin Loy qui briguait là un troisième mandat, Jean-Paul Tuaiva étant quant à lui arrivé en tête dans le collège des métiers. Des élections consulaires aux allures de parcours du combattant pour les patentés invités à voter dans les communes où les conseillers municipaux peinaient à s'y retrouver dans les listes. Ni une, ni deux, le soir-même, la commission électorale refusait de proclamer les résultats en raison de trop nombreuses irrégularités constatées et d'une désorganisation flagrante dans les 45 bureaux de vote.



Des élections en fin d'année : une “hérésie”



D'un côté, Kelly Asin-Moux et Jean-Paul Tuaiva dénonçaient la responsabilité de l'équipe dirigeante sortante dans le cafouillage de ce scrutin. Et de l'autre, Stéphane Chin Loy pointait du doigt la responsabilité des communes, tout en accusant ses concurrents d'avoir “profité” de cette désorganisation en faisant du “rentre-dedans aux électeurs jusque dans les bureaux”. Résultat des courses, le ministre de l'Économie, Tevaiti Pomare, est finalement sorti du bois pour proposer que de nouvelles élections se tiennent de “manière régulière”.



Si, dans un premier temps, Kelly Asin-Moux y était formellement opposé, estimant avoir gagné à la loyale, il est revenu sur sa décision après en avoir longuement discuté avec ses colistiers en fin de semaine dernière et tout ce week-end. En revanche, le calendrier proposé par le ministre ne lui convient pas : “En novembre-décembre, c'est une hérésie de vouloir organiser des élections ! Ce sont les fêtes de fin d'année. Tous les commerçants sont en configuration de clôturer l'année et préparent l'année 2024. C'est une période très chargée pour nous”, a précisé Kelly Asin-Moux pour qui il est “impensable” de les prévoir à cette période et qui table plutôt sur le “premier trimestre 2024”.