Élections Européennes : Comment faire sa procuration en ligne ou en physique

Tahiti, le 30 mai 2024 – Pour les élections européennes, il est possible de faire une démarche de procuration, en ligne ou en physique.



Les élections européennes, qui se dérouleront le 8 juin prochain à Tahiti, arrivent à grands pas. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas se déplacer aux urnes le jour des élections. Néanmoins, il est possible de donner procuration à un autre électeur. Ce dernier ne doit pas nécessairement être inscrit dans la même commune. Par contre, le mandataire devra se déplacer dans le bureau de vote du mandant pour participer au scrutin à sa place. Par ailleurs, un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France (Polynésie française incluse). Mais alors, comment réaliser les démarches pour donner procuration ?



Démarches physiques



Tout d'abord, il est possible de passer par la voie traditionnelle, celle physique. Pour cela, il faudra vous rendre soit dans un tribunal de première instance (à Papeete ou dans les sections détachées à Raiatea et Nuku-Hiva), à la direction territoriale de la police nationale de Papeete ou bien dans une brigade de gendarmerie. Il faudra remettre un formulaire



Démarches en ligne



L'électeur peut aussi déposer une demande de procuration dématérialisée via le téléservice :

