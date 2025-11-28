

Élan de solidarité à Pueu

Tahiti, le 30 novembre 2025 - Lai Li Koung, dit Akiong. Lau-Wong Marea, Sophie, dite Marie. Lai John, Moana. Mau Hinatea. Jourdain Keikilani. Vychodil Robert. Napuauhi Daniel, Hiva. Napuauhi Lucia. Toute la Polynésie française a rendu hommage samedi soir à ces huit personnes décédées tragiquement à Afaahiti mercredi dernier.



Plus d’un millier de personnes sont venues samedi soir dans la salle omnisports de Pueu pour saluer une dernière fois, collectivement, les huit victimes du drame de Afaahiti.



À l’occasion d’une messe œcuménique, les autorités du Pays, de l’État, les confessions religieuses, les responsables politiques, les proches, les anonymes, étaient là pour se recueillir et accompagner avec empathie la douleur des familles des victimes dans un ultime moment de communion.



Alors qu’à quelques kilomètres de là, la vallée porte encore, et portera longtemps, les stigmates de la catastrophe de mercredi dernier, tout le monde était présent pour soutenir les familles, mais aussi pour apporter de la reconnaissance aux pompiers, militaires, médecins et personnels du BTP qui se sont relayés pendant 24 heures, non-stop, pour sortir les victimes des décombres et les rendre à leurs familles, afin qu’elles puissent accomplir leur deuil.



“Nous sommes tous profondément choqués par ce drame”, a dit Anthony Jamet, maire de Taiarapu-Est, premier à prendre la parole lors de cette soirée. “À tous ceux qui ont souffert, à tous ceux qui n'ont pas encore retrouvé des conditions de vie normales, nous vous disons aujourd'hui notre sympathie et notre amitié. Et qu'avec les services de l'État et du Pays, nous œuvrons à trouver des solutions.”



Dans un silence de cathédrale, le maire de la commune, la voix chancelante, s’est aussi adressé aux personnes qui ont travaillé sur le site. “À tous ceux qui ont mobilisé leurs compétences et leurs dévouements au service des sinistrés, et ceux et celles qui se sont portés volontaires aux opérations de la chute d'eau, aux noms des membres du Conseil municipal et de la population tout entière, nous vous disons merci.”



Face à l’estrade, aux côtés des autorités du Pays et des services ayant participé aux recherches, les familles n’ont pris la parole qu’en fin de cérémonie. Partageant quelques mots sur leurs proches disparus. Des mots qui ont frappé l’assistance par leur force.



À jamais unies par un même lien, ces familles vont désormais dire au revoir à leurs défunts cette semaine.







Moetai Brotherson, président du Pays

Témoigner notre affection aux familles



“On est à la fois apaisés, parce que tout le monde a été extrait. Les corps ont été, aujourd'hui, restitués à leurs familles qui commencent à faire leur deuil. Ce soir on est là pour témoigner notre affection à toutes ces familles et tout le voisinage qui a été affecté par ce deuil. J'en ai rencontré quelques-unes sur le site, ceux qui étaient venus, qui se demandaient ce qui se passait, qui vivaient dans l'angoisse pendant ces deux jours. (…) C’est assez lourd à porter, mais si vous voulez on se dit que ceux qui sont affectés en premier ce sont les victimes, leurs familles. Nous on est là pour faire en sorte que les vivants soient pris en charge, que les opérations se passent bien, mais ce n'est pas évident. Il y a des périodes plus légères. Aujourd’hui, c'est un peu…”









Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 30 Novembre 2025 à 15:56 | Lu 1448 fois



