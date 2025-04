El Salvador Pro : Vahine Fierro s’arrête en huitième de finale

Tahiti, le 5 avril 2025. Dans cette quatrième étape du World CT, qui se déroule actuellement au Salvador, notre surfeuse, qualifiée pour les huitièmes de finale, n’a pu se défaire de son adversaire Brisa Hennessy. Dans un heat très serré, la Costaricienne s’est imposée avec un score de 8.70, tandis que Vahine Fierro n’était vraiment pas loin avec un 8.40. Prochain rendez-vous en Australie à Bells Beach le 18 avril.



Dans un World Championship Tour (WCT) qui nous offre des oppositions de haut niveau cette saison, l’épreuve du Surf City El Salvador Pro arrive comme déjà presque décisive pour le cut qui se déroulera après la septième étape à Margaret River en Australie, du 17 au 27 mai. Ce cut enverra sept surfeuses du CT vers les Challengers Series (CS). D’où l’importance de briller lors de cette étape au Salvador. C’est ce qu’a fait la surfeuse de Huahine dès la première session avec une qualification directe en huitièmes de finale. Mais face à Brisa Hennessy, qu’elle connaît bien puisqu’elles se sont déjà rencontrées depuis le début de la saison, Vahine Fierro n’a pu se qualifier pour les quarts de finale. Pourtant, c’est elle qui a surfé la plus belle vague et obtenu la plus haute note de ce heat avec 5.67. Mais malheureusement, elle n’a pu réaliser un autre ride similaire (2e note à 2.83), tandis que la surfeuse du Costa Rica brillait moins sur la vague mais restait plus régulière (4.50 et 4.20).



Notre Aito s’arrête là, mais elle est toujours bien placée pour éviter la bascule vers les Challengers Series dans plus d’un mois. Il reste encore trois épreuves, et Vahine donnera tout, comme à son habitude, pour continuer l’aventure dans le CT.