Tahiti, le 22 février 2021 - Ekana Teriinoho, homme de culture de l'île sacrée, est allé rejoindre ses tupuna. Il sera inhumé mardi matin à Uturoa.



Ra'iatea vient de perdre un homme du monde de la culture. Ekana Teriinoho s'en est allé rejoindre Rohotu No'ano'a à l'âge de 72 ans . Ancien élu de Uturoa, Ekana Teriinoho était considéré à Ra'iatea comme étant un "sage". Il a d'ailleurs fait partie du toohitu (ndlr comité des sages) de l'île sacrée .



Il était, selon l'ancienne tavana de Uturoa Sylvain Terooatea, "le maître d' œuvre de la culture dans mon équipe. Il a beaucoup donné pour la commune de Uturoa. C'était notre ressource pour tout ce qui est culture. Il avait la culture dans la peau et savait la partager ”.



"Papi ” Ekana Teriinoho est à l'origine du groupe de danse Tamarii Vaipua Ma avec lequel il a fait la "promotion de Ra'iatea mais aussi de la Polynésie à l'étranger ”, rappelle Sylvia ne Terooatea.



Ekana Teriinoho, était aussi un grand orateur et connaissait sur le bout des doigts la toponymie ainsi que les légendes de son île. C'était aussi un parolier, il a entre autres écrit la chanson "Pahoho ” interprétée par Te Ava Piti.



Ce lundi soir, une veillée est organisée au amuiraa Ebenetera et Ekana Teriinoho sera inhumé mardi matin à 10 heures au cimetière communal de Uturoa.