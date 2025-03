Egypte: six Russes morts dans le naufrage d'un sous-marin touristique

Le Caire, Egypte | AFP | jeudi 27/03/2025 - Six touristes russes, dont deux mineurs, sont morts jeudi dans le naufrage d'un sous-marin transportant des dizaines de passagers au large de la station balnéaire de Hurghada sur la côte égyptienne de la mer Rouge.



Le gouverneur de la région de la Mer Rouge, Amr Hanafi, a indiqué dans un communiqué que "39 touristes étrangers ont été secourus et six autres sont morts".



"Personne n'est porté disparu a-t-il ajouté, affirmant que toutes les victimes étaient des ressortissants russes.



Selon les agences de presse officielles russes qui citent le consul général Viktor Voropaev, deux des victimes étaient des mineurs.



Le consulat de Russie à Hurghada avait auparavant indiqué que le sous-marin transportait "45 touristes russes, dont des mineurs" qui étaient en excursion sous-marine pour observer les récifs coralliens quand il "s'est abimé à un kilomètre du rivage"vers 10H00 heure locale (08h00 GMT).



Le bureau de M. Hanafi a indiqué que le navire transportait 45 touristes "de nationalités différentes, dont des Russes, des Indiens, des Norvégiens et des Suédois", ainsi que cinq membres d'équipage égyptiens.



Le site internet de Sindbad Submarines, propriétaire du navire selon le consulat de Russie, a indiqué que le sous-marin était conçu pour accueillir jusqu'à 44 passagers, à une profondeur maximale de 25 mètres.



"Selon les premières informations, la plupart des personnes à bord ont été secourues et transférées à leurs hôtels ou dans les hôpitaux à Hurghada", a indiqué le consulat.



Selon le bureau du gouverneur, 21 ambulances ont été envoyées sur place.



Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident, a indiqué le bureau du gouverneur, précisant que le sous-marin était en règle et que son chef d'équipage avait les qualifications académiques nécessaires.



- Accidents mortels -



"Six personnes étaient en difficulté sous l'eau et nous avons pu les extraire", a déclaré un employé de Sinbad, d'après une vidéo partagée par le bureau du gouverneur.



Quatre survivants, dont au moins un mineur, ont été admis en soins intensifs, selon le communiqué officiel.



Hurghada, située à environ 460 km au sud-est du Caire, est une destination touristique majeure.



En 2024, son aéroport a accueilli plus de neuf millions de passagers, selon les médias officiels.



Les prévisions météo pour jeudi dans la ville annonçaient un temps dégagé, avec des vents supérieurs à la moyenne mais une visibilité sous-marine optimale.



Alors que des dizaines de bateaux de tourisme sillonnent quotidiennement la zone côtière pour pratiquer la plongée, Sindbad Submarines affirme utiliser le "seul" véritable sous-marin de loisirs de la zone.



Ce navire est opérationnel dans la région depuis plusieurs années, selon une source proche de l'entreprise.



Les récifs coralliens de la mer Rouge et les îles au large de la côte est de l'Egypte constituent des attractions majeures, contribuant au secteur touristique vital du pays, qui emploie deux millions de personnes et génère plus de 10% du PIB.



La région a connu plusieurs accidents mortels ces dernières années.



En novembre, des conditions météorologiques difficiles ont provoqué le chavirement d'un yacht de plongée au large de Marsa Alam, à environ 300 km au sud d'Hurghada, faisant quatre morts et sept disparus.



Trente personnes avaient été secourues d'un autre bateau en perdition, tandis qu'en juin dernier, une vingtaine de touristes français ont été évacués sains et saufs avant que leur bateau ne coule dans un accident similaire.



En 2023, trois touristes britanniques ont péri lorsqu'un incendie s'était déclaré sur leur yacht.

