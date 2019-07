Eglise protestante mā'ohi : Oui au don d'organes, non au mariage homosexuel

François Pihaatae

Président de l'Eglise Protestante Mā'ohi



"Notre combat est de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays"



Parmi les nombreux thèmes abordés, la semaine dernière, on retrouve le don d'organes. Qu'est-ce-que le synode a décidé dans ce domaine ?

"Le don d'organes est un moyen qui permet de sauver une vie. Il y a des malades qui ont des problèmes avec leurs reins, par exemple, eh bien, ils peuvent bénéficier d'un don d'organes venant d'une personne décédée. L'Eglise s'est donc basée sur l'écriture biblique, où Jésus dit : "Ceci est mon corps, ceci est mon sang". Il nous a donné la vie. L'Eglise est donc en adéquation avec cette opération. Cependant, la décision finale revient à la personne qui souhaite faire don de ses organes, cela ne revient pas à la famille, ni à l'Eglise. Nous sommes là pour encourager uniquement le donneur."



Vous avez abordé également l'homosexualité. Qu'avez-vous décidé à ce sujet ?

"Nous n'avons rien décidé à ce sujet. Les couples homosexuels font ce qu'ils veulent, nous n'avons pas à leur dicter leurs actes. Par contre, l'Eglise refuse d'unir ces personnes. Nous restons sur ce que Dieu a fait, l'homme et la femme. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous n'interdisons pas non plus ces personnes à se joindre aux différentes actions de l'Eglise. On en a dans notre religion, et nous les respectons."



Au sujet du nucléaire ?

"Lorsque nous nous sommes rendus à l'ONU au mois de juin, nous avons demandé à ce que les essais nucléaires et ses conséquences restent d'actualité. Cela fait partie de notre histoire, et notre jeunesse a le droit de connaitre ce qu'il s'est passé au fenua. Et c'est la raison pour laquelle, nous avons demandé à l'Etat et au gouvernement local de reconnaître tous ces méfaits qui ont été faits chez nous. Il faut qu'ils acceptent aussi de faciliter l'accompagnement des anciens travailleurs de Moruroa, qui sont malades. Ils sont 5 000 personnes à être inscrites au sein de l'association Moruroa e Tatou, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 500 qui sont encore en vie. Il y a des malades aussi dans leurs familles et ils n'ont aucune aide. L'Eglise demande à ce que la loi Morin soit annulée, elle est la cause du retard dans la procédure d'indemnisation des victimes du nucléaire. Nous demandons à ce qu'une nouvelle loi soit mise en place, afin de faciliter l'aide de ces personnes. Si on ne nous écoute pas ici, eh bien, nous continuerons de nous rendre à l'ONU. C'est une étape importante pour nous, pour que le monde entier voie ce qu'il se passe chez nous. Lorsque le gouvernement local s'y rend, il ne parle qu'en faveur de la France."



Quel est votre bilan en tant que président de l'Eglise ?

"Ce qui est important à retenir, c'est cette unité que l'on retrouve au sein des membres qui composent le synode. Chacun a sa vision, mais tout le monde a réussi à trouver un consensus. Durant quatre ans, je serai à la tête de l'Eglise, et je compte avancer avec tout le monde. Nous sommes là, pour accompagner nos fidèles et pour prendre les bonnes décisions. Depuis que l'Eglise protestante mā'ohi est libre, eh bien, notre combat est de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays."