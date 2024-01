Égalité des genres : Le gouvernement invité au ‘Epetoma Te Anuanua en avril

Tahiti, le 7 décembre 2024 – Le gouvernement est invité aux célébrations du ‘Epetoma Te Anuanua organisées en avril prochain aux îles Cook pour le premier anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans l’archipel.



Aux îles Cook l’homosexualité n’est effectivement dépénalisée que depuis le 1er juin dernier. Cette avancée législative consacre, depuis lors, l’égalité des droits de chacun face à la loi, et le principe d’une non-intervention des autorités politiques locales dans le cadre le privé de relations sexuelles consenties entre individus. Elle est le résultat d’un long travail mené sur place par la communauté arc-en-ciel des Rorotonga conjugué à celui d’une influente activiste de la communauté LGBTQIA+ : Valentino “Valery” Wichman, la présidente de l’association pour l’égalité des genres Te Tiare et membre du cabinet de Kūkī ‘Airani, le Premier ministre des Îles Cook.



De passage au fenua, Valery Wichman a rencontré la vice-présidente Éliane Tevahitua, fin décembre dernier. C’est dans ce contexte qu’elle a invité le gouvernement polynésien à participer aux célébrations de l’événement ‘Epetoma Te Anuanua qui se tiendront du 14 au 20 avril prochains à Rarotonga pour le premier anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans l’archipel, alors que plusieurs pays du Pacifique criminalisent encore l’homosexualité, tels que Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu.



Projets de collaboration



En Polynésie française, la vice-présidente a rappelé, lors de cet entretien, la tenue de la table ronde “Nos voix, nos droits et notre Pacific Way”, des 7 et 8 novembre derniers. Un événement qui a permis d’organiser la première réunion abordant au fenua les sujets LGBTQIA+ avec la société civile et les confessions religieuse. Et ce en présence d’activistes impliqués dans le combat pour l’égalité des genres en Australie, en France et en Nouvelle-Zélande. Les Îles Cook avaient dû renoncer à être représentées, retenues par la tenue à Rarotonga, à la même époque, du 52e Forum des Îles du Pacifique.



Reste que l’association Te Tiare de Valery Wichman finalise actuellement la rédaction d’une stratégie LGBTQIA+ pour le compte du gouvernement des Îles Cook. L’archipel prévoit en effet de se doter prochainement d’un ensemble de mesures sur l’égalité des genres essentiellement axées sur la santé, l’éducation, la culture et le développement des capacités, à l’instar de la politique sectorielle LGBTQIA+ en cours d’élaboration sous l’impulsion de la vice-présidence, en Polynésie française.



Lors de son entretien avec la vice-présidente, Valery Wichman lui a proposé de mettre en place une coopération pour la promotion de l’égalité des genres dans la région Pacifique, alors que Éliane Tevahitua a confirmé envisager de s’associer aux Îles Cook pour concevoir ensemble l’organisation d’un prochain événement sur ce thème, en lien avec l’ONG “ILGA Oceania” qui dispose depuis peu d’une antenne basée en Polynésie française.