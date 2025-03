Effets psychologiques de TikTok sur les mineurs: premier feu vert à l'Assemblée pour la création d'une commission d'enquête

Paris, France | AFP | mercredi 05/03/2025 - L'Assemblée votera la semaine du 11 mars pour créer une commission d'enquête sur les effets psychologiques de l'application chinoise TikTok sur les mineurs, après l'adoption à l'unanimité mercredi en commission d'une résolution en ce sens.



L'application encourage-t-elle le passage à l'acte suicidaire et l'auto-mutilation chez les jeunes? Amplifie-t-elle les contenus hypersexualisés qui développent des troubles alimentaires? Etc..



La résolution transpartisane, portée par la députée macroniste Laure Miller, veut étudier l'algorithme de TikTok qui tend "à enfermer" ses utilisateurs dans des "bulles de filtres" et examiner "les répercussions psychologiques" sur les enfants et adolescents massivement présents sur l'application.



En France, près d'un enfant sur deux âgé de 11-12 ans est inscrit sur TikTok, selon les statistiques de l'Arcom citées par Mme Miller, alors que la plateforme interdit théoriquement aux mineurs de 13 ans de s'inscrire.



TikTok "incarne un paradoxe particulièrement morbide, puisqu'il confronte le public le plus vulnérable aux biais de fonctionnement les plus délétères", alerte la députée.



Elle souligne "la faiblesse remarquable de la modération des contenus" sur l'application et "une amplification de l'exposition aux contenus violents, à caractère sexuel et relatif à la souffrance physique".



"Outre les effets addictifs de la plateforme provoquant un déficit de sommeil, des troubles de l'attention (et) une sédentarité", l'algorithme peut "avoir des conséquences encore plus dangereuses", comme le harcèlement, les risques de dépression, l'anxiété, détaille la résolution.



Adoptée à l'unanimité en commission des Affaires sociales, elle sera examinée dans l'hémicycle au cours de la semaine du 11 mars, consacrée à plusieurs propositions de lois et de résolutions.



Si entérinée, la commission portera une attention particulière à évaluer les impacts de l'application sur les pensées et les comportements suicidaires.



Elle sera également chargée de proposer des mesures concrètes visant à protéger les enfants et adolescents, notamment en matière de régulation des contenus, de sécurité numérique et de modérations de pratiques de la plateforme.



Un amendement du député insoumis Arnaud Saint-Martin visant à élargir le périmètre de la commission à l'ensemble des plateformes, notamment à Meta ou X, a été rejeté.



L'auteure de la résolution, Mme Miller, s'y est dit défavorable, préférant "une action et un champ d'intervention les plus ciblés possibles" sur ce réseau social "singulier", prisé par les mineurs.



Elle n'exclut cependant pas que les éventuelles propositions formulées par la dite commission puissent concerner les autres réseaux sociaux.