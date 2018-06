Edouard Fritch rencontre le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu

PARIS, le 18 juin 2018. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre en charge de la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu a reçu, lundi, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, en compagnie du président de l’Assemblée, Gaston Tong Sang.



Sébastien Lecornu, qui avait effectué une visite officielle en Polynésie française en septembre 2017, a eu plaisir à revoir les autorités polynésiennes. Il a d’ailleurs souligné qu’il suivait de près la situation polynésienne et celle du Pacifique. Au titre de la transition écologique, il souhaite accompagner le Pays dans ses projets énergétiques et en particulier celui du Sea-water air conditioning (SWAC, Climatisation à l'eau naturellement froide). Le ministre estime que le Swac est une vitrine technologique caractéristique de la Polynésie qui peut être partagée avec d’autres régions de la planète.



Le ministre a exprimé sa confiance cordiale et sa volonté d’accompagner le président Fritch et la Polynésie française dans leurs projets d’avenir.