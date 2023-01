Édouard Fritch présente ses vœux aux syndicats de salariés et au patronat

Tahiti, le 11 janvier 2023 – Le président Édouard Fritch a présenté mardi ses vœux aux syndicats de salariés puis aux organisations patronales.



Édouard Fritch a présenté mardi ses vœux aux syndicats de salariés puis aux organisations patronales. En préambule, il noté une année 2022 singulière, avec la fin de la pandémie, la reprise dynamique de l’économie polynésienne mais aussi l’arrivée d’une “inflation galopante”.



À l’attention des syndicats de salariés, le président est revenu sur les mesures de protection du pouvoir d’achat, mises en place tout au long de l’année, comme le bouclier anti-inflation, l’aide alimentaire exceptionnelle de l’État ou encore la revalorisation du Smig (qui atteint 169 156 Fcfp de 1er janvier) et du point d’indice des retraites. En 2022, “un budget de 13 milliards de Fcfp a été affecté au service de la défense du pouvoir d’achat de nos concitoyens”, a-t-il rappelé. Édouard Fritch a également évoqué la loi du Pays du 23 mai dernier, sur la Protection sociale généralisée, qui a permis de reformer la gouvernance des anciens régimes (RGS/RNS/RSPF) qui sont désormais réorganisés en cinq branches et administrés par un conseil d’administration unique. Le président a par la suite évoqué l’année à venir qui sera “une année d’engagement collectif, d’action”. À l’approche des élections, il souligne la “nécessité d’être en phase avec les aspirations profondes du peuple polynésien”. Pour 2023, il donne la priorité à « l’innovation en matière de temps de travail, et au renforcement de la sécurité et de la santé au travail ».



Vœux aux patronats



Peu de temps après son discours pour les syndicats de salariés, le président a présenté ses vœux aux organisations patronales en rappelant quelques données conjoncturelles. Lors de l’année écoulée, le chômage a diminué en atteignant 9% alors qu’au 3e trimestre 2022, le chiffre d’affaires des entreprises a augmenté de 17% sur 12 mois pour s’établir à 211 milliards de Fcfp. Il s’est également réjoui de l’augmentation des recettes des exportations locales qui s’élèvent à 2,7 milliards de Fcfp, soit 0,5 milliard de Fcfp de plus qu’en 2019. “Jamais autant de perles n’ont été vendues vers les États-Unis” a-t-il rappelé. “Les volumes d’exportations, des produits issus de la pêche et de coprah et de vanille, ont progressé respectivement de 15% et 34% ”.



Édouard Fritch également souligné sa volonté en 2023 de “soutenir et aider les initiatives qui assurent le développement et la diversification des activités économiques et de l’emploi local”, tout en souhaitant remettre “la valeur du travail au centre de la vie polynésienne”. Des projets “ambitieux” sont programmés en 2023, a-t-il rappelé au patronat, tels que le “développement de l’apprentissage, la modernisation du code du travail, les allégements des charges productives et salariales, les simplifications techniques et administratives”.



