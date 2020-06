Edouard Fritch : "On a fait 64 000 voix"

Tahiti, le 30 juin 2020 - Le président du Tapura, Edouard Fritch, réagit au second tour des municipales pour Tahiti Infos.



Quelle est votre réaction après ce second des municipales ?



"Je trouve que c'est trop tôt pour avoir une réaction. Je trouve que ces élections se sont bien déroulées. Je crois qu'il y a eu un taux de participation plus important qu'au premier tour. J'accueille ces résultats d'une façon très sereine et satisfaisante, parce qu'en fin de compte on attendait que ce vote se fasse, que la population puisse se prononcer, qu'on installe les maires et qu'on travaille rapidement sur la crise qui nous attend. C'était mon souci depuis un mois."



Le Tapura a perdu Paea et Arue, c'est une lourde défaite ?



"Pour moi, ce n'est pas une histoire de Tapura. On n'est pas dans des élections territoriales. Il y a eu des candidats qui se sont affichés Tapura. Il y en a qui ne se sont pas affichés Tapura. Avec les candidats qui se sont affichés Tapura, on a fait 64 000 voix. Donc peu importe à mon avis. C'est vrai que Philip Schyle est tombé. Bon, Jacquie Graffe est décédé. C'était fini pour lui de toute façon. L'équipe qui a eu le courage de se battre derrière s'est battue. Mais bon, elle n'a pas pu gagner. Voilà. Je suis heureux parce qu'enfin j'aurai en face de moi des maires (…), des interlocuteurs avec qui on va enfin discuter. On va s'organiser pour que cette crise économique ne devienne pas demain une vraie crise sociale. Ce serait dommage pour le Pays. Ça, c'est important. On m'a reproché de faire les élections juste après le confinement. Et je leur ai dit qu'aller aider les populations n'est pas une tâche facile. Lorsqu'on donne à quelqu'un, il y a cinq personnes autour qui ne sont pas contentes. Donc ce n'est pas parce que les maires ont été très actifs pour la gestion de ce Covid, qu'il faut leur reprocher de mettre les moyens publics à leur disposition pour la campagne. La preuve, c'est que beaucoup ont en souffert."



C'est un résultat important tout de même dans l'optique des sénatoriales ?



"Oui, bien sûr c'est important pour les sénatoriales. Mais laissons les choses se faire. Chaque chose en son temps."



Votre soutien à John Toromona n'a pas fonctionné à Moorea ?



"Eh bien alors, Evans a été le plus fort. Il faut le constater, c'est tout."



Vous allez l'accueillir au Tapura ?



"Cela dépend de lui. Il ne faut pas me demander, c'est lui qu'il faut voir. Je pense que l'on se verra dans les jours à venir. Je laisse les gens libres de décider où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire."