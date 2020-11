Eddy Le Roux sacré champion de Polynésie de cyclisme

Après les séquences de contre-la-montre (par équipe et en individuel), les coureurs avaient rendez-vous dimanche pour la course en ligne, pour sacrer le nouveau champion de Polynésie de cyclisme. Une petite vingtaine d'athlètes a pris le départ au niveau du GSMA de Mahina. Direction ensuite Taravao pour une montée vers le CFPA, avant de redescendre par Afaahiti et de se diriger vers Tautira pour un demi-tour, et enfin l'arrivée jugée en bas du collège de Taravao. Soit une distance de 91 km.Kahiri Endeler et Eddy Le Roux, coureurs de Tamarii Punaruu, qui se sont partagés toutes les victoires sur route cette saison, avaient collé à leur dos les étiquettes de grandissime favori. Si les deux intéressés ont bien été aux avant-postes de la course, Endeler n'a pas été en mesure d'accompagner Le Roux. Ce dernier sur les derniers kilomètres a en effet faussé compagnie à son coéquipier. Seul Opeta Vernaudon, de Pirae, a été en mesure de prendre la roue de Le Roux. La victoire s'est jouée au sprint. Et à ce petit jeu, le coureur de Tamarii Punaruu s'est montré plus costaud et a franchi la ligne d'arrivée après 2 heures et 26 minutes de course. Opeta Vernaudon s'est donc classé deuxième. Et le podium est complété par Kahiri Endeler, qui a réglé au sprint son petit groupe composé de Klauss Vernaudon et de Vehiarii Raoulx. Une petite déception pour Endeler qui avait marqué ces championnats comme l'un de ses principaux objectifs de la saison.