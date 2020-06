Ecrasante victoire pour Damas Teuira à Mahina

"Nous ne voulions pas descendre et aujourd’hui, nous sommes quand même satisfaits du résultat. Nous adressons tous nos encouragements à la nouvelle équipe municipale et à Damas Teuira. Nous souhaitons surtout remercier toute la population de Mahina qui s’est déplacée aujourd’hui pour le vote et évidemment tous ceux qui ont continué à nous soutenir pour le second tour. Nous avions promis le changement et nous serons donc dans une opposition constructive. Evidemment, nous attendons beaucoup de cette équipe municipale puisque nous avons réellement étudié la situation financière de la commune et il faut une amélioration au niveau de la facturation ainsi qu’un travail de proximité pour que la municipalité soit plus présente dans les quartiers. Il faut arrêter de faire des promesses que l’on n’arrive pas à tenir."