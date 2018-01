Economie : Le milieu du bâtiment et des travaux publics en hausse en décembre

PAPEETE, le18 janvier 2018 - L'institut de la statistique de la Polynésie française a publié ce jeudi 18 janvier son point de conjoncture du bâtiment et des travaux public. Selon le rapport, l’index du bâtiment et des travaux public est en légère hausse de 0,2% pour le mois de décembre 2017.



En décembre 2017, l'index du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) augmente de 0,2%. Cette évolution est principalement liée à la hausse des prix des matériaux chimiques (+ 0,5%). L'index des Travaux Publics progresse de 0,3%, celui du Bâtiment, de 0,2%.

Dans le Bâtiment, l'index du Gros Œuvre augmente de 0,2%, celui du Second Œuvre, de 0,1%. Dans les Travaux Publics, l'index du Génie Civil croît de 0,3% et celui des Travaux Spécialisés, de 0,3%.



Sur l'année 2017, l'index général du BTP progresse de 1,1%; l'index du Bâtiment croît de 1,1% et celui des Travaux Publics, de 1,2%.