Economie : Le confinement a plombé le moral des ménages

Pas très joyeuse, l'étude du Cerom démarre sur le constat d'une “vision d'ensemble” des ménages “teintée de pessimisme”. En février dernier, la moitié des ménages polynésiens interrogés s'attendaient à une dégradation de la situation économique du Pays dans les six mois à venir. Cette fois-ci, l'étude menée fin août montre que désormais ce sont les deux-tiers des ménages qui voient l'avenir en noir. Même constat pour ceux qui imaginaient une amélioration de la situation économique : 22% en février contre 11% en août…



Parmi les préoccupations des ménages, l'emploi reste une source d'inquiétude. Les deux-tiers des sondés estiment que le marché du travail va se dégrader, principalement chez les cadres, professions intermédiaires et employés. Et là aussi, les optimistes sont moins nombreux : 11% contre 16% six mois plus tôt.



Enfin, autre indicateur renforçant ce pessimisme ambiant, les ménages disent majoritairement avoir ressenti une hausse notable des prix sur les derniers mois. Pour la moitié des ménages polynésiens interrogés, le sentiment est que les prix ont “fortement augmenté”. Une impression “nourrie par les difficultés exprimées par les professionnels et des commerçants face aux retards et aux ruptures dans les chaînes d’approvisionnement et de transport international”, précise le Cerom. Et c'est vrai, si l'on regarde les derniers chiffres publiés par l'ISPF, l'évolution de l'indice des prix à la consommation a effectivement augmenté entre février et août 2021. Précision cependant, cet indicateur de l'évolution des prix au fenua s'est retrouvé au plus haut en juillet 2021 au même niveau qu'en 2019… Il avait au contraire fortement baissé sur l'année 2020.