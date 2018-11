Ecoliers tués en Chine: le chauffard a visé "au hasard"

Pékin, Chine | AFP | vendredi 23/11/2018 - Un conducteur qui a percuté des écoliers en Chine, faisant cinq morts et 19 blessés, a choisi ses victimes "au hasard" après une dispute avec sa femme, a indiqué vendredi un média d'Etat.

Au volant d'une berline, ce chômeur de 29 ans avait foncé jeudi dans un groupe d'enfants alors qu'ils traversaient une rue devant une école élémentaire de la ville de Huludao, dans la province du Liaoning (nord-est).

Le jeune homme "introverti" avait des "pensées suicidaires en raison de disputes avec son épouse" et a choisi de frapper des victimes "au hasard", a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle, qui cite la police.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un groupe d'enfants en train de traverser une rue quand une voiture circulant à gauche, dans le mauvais sens de circulation, les percute de plein fouet.

D'autres images publiées sur internet présentent des corps d'élèves ensanglantés gisant sur la chaussée.

Les cinq morts étaient tous des enfants qui suivaient une "formation préscolaire", avait indiqué jeudi la télévision d'Etat CCTV, laissant entendre qu'ils n'étaient pas encore formellement scolarisés en école primaire et avaient donc moins de six ans.

Parmi les 19 blessés figurent deux professeurs, un passant, le reste étant des "personnes mineures", selon Chine nouvelle.

Les violences contre les écoliers ne sont pas rares en Chine.

En avril dans le nord de la Chine, un homme armé d'un couteau avait tué neuf collégiens et blessé 12 autres alors qu'ils rentraient chez eux. L'homme, exécuté depuis, avait agi par vengeance après avoir été la cible de moqueries durant sa scolarité dans l'école visée.

En janvier 2017, c'est avec un couteau de cuisine qu'un homme avait blessé 11 enfants dans une école maternelle de la région autonome du Guangxi (sud).