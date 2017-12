Eco Fare, la nouvelle marque de produits ménagers naturels (vendus en vrac)

PAPEETE, le 20 décembre 2017 - Samantha Fink et Frédéric Duponchel viennent de lancer une nouvelle gamme de produits ménager qui se présentent sous la marque Eco Fare. Lessive, produit nettoyant toute surface, produit à vitre… sont fabriqués à base de produits naturels et vendus en vrac pour les adeptes du zéro déchet.



Les produits de la marque Eco Fare ont ceci de particulier qu’ils sont faits à base de produits naturels, de manière artisanale. Cela n’entache pas leur efficacité mais, pour les consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement, cela limite le contact avec des produits chimiques.



" Je gère une salle de sport et je cours beaucoup. Non pas pour avoir un corps d rêve mais pour prendre soin de ma santé et encourager les autres à le faire ", explique Samantha Finck. Elle poursuit : " Petit à petit, je me suis mise à manger de plus en plus sainement, bio, naturel ".



Petit à petit elle a aussi voulu fabriquer ses propres produits de soins et produits nettoyants. " C’était il y a deux ans. Je me suis aperçue, alors, qu’en fabriquant mes produits on avait moins de déchets à la maison. " D’où une orientation vers le zéro déchet. " Je gère la page Facebook Zéro Waste Tahiti ", précise-t-elle au passage.



Voyant autour d’elle l’intérêt porté à ses propres habitudes et le manque de temps de son entourage pour la fabrique de produits naturels, elle a imaginé l’aventure Eco Fare. " Je fais des recettes très simples, des recettes que nos grands-mères suivaient mais que nous n’avons plus le temps de réaliser au quotidien. Nous sommes tous pris par la famille, le travail, le sport, les activités et sorties. " Qui pour faire sa lessive ou son nettoyant multi-usage ?



Le projet date maintenant de quelques temps " mais je repoussais toujours au mois suivant vu l’ampleur du travail annoncé. Un concours, celui de l’innovation de l’économie circulaire lancé il y a quelques mois a été le déclic. Je me suis dis que c’était le bon moment. " Eco Fare a remporté la 5ème place (sur 21). Il a obtenu 500 000 Fcfp d’aide.



Samantha Finck s’est donc mise à affiner des recettes et à fabriquer des produits en grande quantité. À ses côtés se trouve Frédéric Duponchel. Il suit la même philosophie qu’elle et s’est occupé de la partie économique du projet. Un graphiste a imaginé les étiquettes, glissant une touche d’humour à l’attention des clients les plus observateurs : " …fabriqué de façon artisanale et sans maltraiter de panda… " ou " …peut être utilisé par les hommes sans danger… ".



" Pour l’instant je fabrique à la maison, au minimum une fois par semaine pour renouveler le stock et ne pas avoir à mettre de conservateurs ." À partir de janvier, elle prendra un salarié qui travaillera dans un atelier-relais de Tipaerui.



Les produits sont en vente à Body Studio, sa salle de sport. Ils devraient débarquer dans les grandes surfaces sous peu. " La première fois, les clients achètent un flacon, ensuite, s’ils le souhaitent c’est du vrac. On recharge les mêmes flacons. "