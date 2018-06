Echouement du cargo, le niveau 3 du plan Orsec déclenché

Papeete, le 25 juin 2018- Une réunion de crise s'est tenue hier après-midi au Comsup de Arue concernant l'échouement du cargo, battant pavillon philippin, à la pointe nord-est de l'atoll de Raroia sur le platier, situé dans l'archipel des Tuamotu. Le navire de 132 mètres de long compte à bord 18 personnes, saines et sauves qui ont souhaité rester à l'intérieur du cargo. A l'heure actuelle, plusieurs experts ont été envoyés très rapidement sur le site afin d'évaluer la situation exacte du navire. De cette appréciation dépendra la suite des opérations à mener concernant le navire.



"Jamais un bateau d'une telle taille ne s'est échoué en Polynésie", fait remarquer Jean-Christophe Bouissou, Ministre du Logement, et de l’Aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires, en évoquant le cargo qui s'est échoué, samedi 23 juin vers 18 heures, à la pointe nord-est de l'atoll de Raroia à 700 kilomètres de Tahiti et dont l'échouement a été signalé par la mairie de l'atoll dimanche vers 9h30.

Et effectivement, l'échouement de ce navire, certainement à cause d'un problème moteur, long de plus de 130 mètres transportant 20 000 tonnes de zinc en poudre et 60 tonnes de fioul, a entrainé le déclenchement du niveau 3 du plan Orsec "afin de permettre une meilleur transparence et une communication des moyens " , précise le Haut-commissaire de la République, René Bidal.