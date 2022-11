Eau libre : Déotille Videau et Nael Roux les plus rapides entre Taha'a et Raiatea

Raiatea, le 13 novembre 2022 - La dixième édition de la Channel Race, la compétition de natation qui relie les îles de Taha’a et Raiatea, a eu lieu vendredi. Soixante-dix nageurs ont affronté les 5 km de distance. À l’arrivée, Naël Roux remporte la course chez les hommes et Déotille Videau se classe première féminine.



Il y avait du monde, vendredi, dans le lagon que partagent Raiatea et Taha’a. La dixième édition de la Channel Race, la course de natation entre l’île Sacrée et sa jumelle, s’est tenue en matinée. Soixante-dix nageurs ont pris le départ pour réaliser les 5 km qui séparent les deux îles. Cette année, la Channel Race est la première étape du championnat d’eau libre de Raiatea. Il se poursuivra par les dates de la Dream Swim, qui se fera autour des trois motu de chaque commune de Raiatea, comme les années précédentes. Les prochaines étapes se feront à partir de janvier prochain.



Une cérémonie d’accueil a été organisée par les élus de Taha’a avant le lancement de la course. Orero, remerciements et bénédictions ont été réalisés au son des percussions et tō’ere. Puis en catégorie individuelle, en relais ou avec matériel (palmes, masque et/ou tuba), les athlètes sont partis du quai de Vaitoare à Taha’a pour rejoindre la piscine de Uturoa, place To’a Huri Nihi.



Pour faire participer les plus petits qui ne sont pas encore en capacité de réaliser les 5 km, un parcours de 2 km leur a été proposé afin de profiter de l’ambiance de la course. Ils se sont mis à l’eau à la 3e bouée et ont nagé les derniers 2 000 m pour rejoindre Uturoa et réaliser l’arrivée comme tous les nageurs.



Naël Roux améliore sa marque de 5 minutes



encore une fois Naël Roux qui boucle en premier les 5 km en 1h09'40''. Le vainqueur de l’an dernier améliore ainsi son temps de 5 minutes. Et chez les dames, c’est Déotille Videau, 7e au classement scratch final, qui s’impose en 1h24'24''.



“On peut dire que la course a eu un réel succès. La météo était avec nous, le plan d’eau était très calme. Donc un parcours relativement rapide pour tous les nageurs”, a indiqué Philippe Calmels, directeur de la course. “On a eu un magnifique accueil au départ de Taha'a, ainsi qu’à Raiatea. Et on a la chance d’avoir des membres du bureau du Club de natation du Tapioi et des bénévoles investis pour que l’événement puisse se faire dans de bonnes conditions.”



Le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation, Sylvain Roux, a accompagné les dix nageurs du Centre de performance polynésien qui ont fait le déplacement pour l’occasion. “On vient chaque année et à chaque fois, on est ravi. C’était encore une superbe réussite. Les gens sont contents, il y a une belle ambiance. L’organisation est au top aussi et il faut le souligner. Surtout qu’il n’y a pas beaucoup d’événements de natation dans les îles. Donc je trouve super ce que fait Raiatea, grâce à Philippe Calmels et Laëtitia Lison de Loma, la présidente du CNT. On se rend compte que ce n’est pas évident d’organiser un tel événement, ça demande de l’organisation et des gens motivés.” Le groupe de Tahiti, arrivé la veille de la Channel Race, est reparti dimanche matin. Les nageurs ont pu profiter de la piscine nouvellement rénovée de Uturoa pour quelques entraînements.

Le retour aux sources de Rohutu Teahui Le jeune Rohutu Teahui, 13 ans, originaire de Raiatea, a fait ses débuts au Club de natation du Tapioi. Grâce à de très belles performances et avec l’envie de s’améliorer, il a rejoint en janvier dernier Tahiti pour intégrer la section compétition du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP). Depuis, il s’est illustré en montant sur la première marche du podium aux championnats de France en 50 et 100 m dos, et sur la deuxième marche sur le 200 m dos. Il a aussi réalisé plusieurs meilleures performances dans sa catégorie d’âge.



Enfant de l’île Sacrée, il a fait le déplacement depuis Tahiti pour participer pour la troisième fois à la Channel Race, accompagné par son papa en kayak. “Je me suis senti bien pendant les premiers 2 500 m, j’étais avec le groupe devant. Puis j’ai eu une crampe au mollet gauche, ça m’a bien fait mal, du coup j’ai ralenti et j’ai décroché du groupe. Je n’ai plus fait de battements pendant 1 km, puis quand c’est passé, je suis reparti à fond, j’ai essayé de rattraper devant. Ça s’est bien passé quand même, j’ai amélioré mon temps de la dernière édition malgré un petit vent de Huahine et un léger courant. Le fait de revenir nager ici, ça me fait bizarre quand même, je suis à domicile. Je remercie beaucoup Taha’a pour son accueil et l’année prochaine, je reviendrai pour me donner encore à fond.”

Les résultats Les classements scratch Femmes

Hommes

1- VIDEAU Déotille … 1h24'24''

2- TIMO Ragihei-Kura … 1h25'37''

3- BONNARD Heimaruiti … 1h34'30''

1- ROUX Naël … 1h09'40''

2- VIDEAU Sosthène … 1h13'26''

3- SOULIERE Kelian … 1h13'27''



Jeunes



Femmes

Hommes

1- VIDEAU Déotille … 1h 24'24''

2- TIMO Ragihei-Kura … 1h25'37''

3- BONNARD Heimaruiti … 1h34'30''

1- VIAL Enoa … 1h14'27''

2- TEAHUI Rohutu … 1h22'59''

3- GRONIER Lysandre … 1h54'36''



Juniors



Femmes

Hommes

1- PAGET Inès … 1h44'05''

2- HURTEL Cléa … 2h07'32''

3- LISON DE LOMA Temehani … 2h11'54''

1- ROUX Naël … 1h09'40''

2- VIDEAU Sosthène … 1h13'26''

3- SOULIERE Kelian … 1h13'27''



Seniors



Femmes

Hommes

1- MERCIER GALLAY Karine … 1h57'30''

2- LEROI Vaeatea … 2h01'35''

3- CARME Anna … 2h04'23''

1- GEHIN Teiva … 1h24'37''

2- THIEBLEMONT Fabrice … 1h26'50''

3- BELL Julien … 1h28'42''







