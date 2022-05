EDT survole le 31e Triathlon des entreprises....

Tahiti, le 1er mai 2022 - Record de participation égalé, dimanche, pour la 31e édition du Triathlon des entreprises, avec 225 trios engagés sur les parcours de course à pied, de vélo et de natation. Une édition dominée par les équipes d'EDT qui ont placé deux formations aux deux premières places de la course.



C'est une tradition depuis près de 30 ans au fenua. À chaque 1er mai son Triathlon des entreprises et l'année 2022 n'a évidemment pas dérogé à la règle avec la 31e édition de la course qui s'est tenue, dimanche, au stade Boris Léontieff, à Arue. Une édition qui restera par ailleurs dans les annales, avec 225 trios engagés cette année, soit le record de participation de 2015 égalé. Et parmi les inscrits, quelques belles références du monde sportif polynésien, comme les nageurs Déotille Videau et Nael Roux. On retrouvait également les cyclistes, Kahiri Endeler et Laurent Le Goff. Des footballeurs comme Victor Snow et Rainui Tze-Yu qui disputaient leur match de championnat la veille avec leurs équipes de Punaruu et de Vénus ont aussi pris le départ.

Le trio Yu-Hing, Bopp-Dupont et Vivish vainqueur Et au programme pour les 675 athlètes inscrits, un parcours en course à pied de 5 km pour le premier relayeur. Puis une boucle en VTT de 16 km avant de terminer sur 500 mètres de natation autour du motu de Arue. MF Distribution, vainqueur de la précédente édition, remettait donc son titre en jeu. Sauf que cette 31e édition du Triathlon des entreprises allait être dominée par les équipes d'EDT et notamment par le trio formé par Patrick Yu-Hing, Manatea Bopp-Dupont et Raimana Vivish. Légèrement en retrait après le parcours en course à pied, Bopp-Dupont que l'on savait à l'aise sur un va'a, a montré de belles qualités sur son VTT permettant notamment à son équipe de virer en tête. Le triathlète Vivish n'avait plus ensuite qu'à conclure le travail de ses équipiers sur le parcours de natation et franchir ainsi la ligne d'arrivée tous les trois en moins d'une heure d'efforts.



Le trio Yu-Hing-Bopp-Dupont-Vivish a devancé une deuxième formation d'EDT composée de Moana Guilloux, Michel Teae et Timi Williams. Ces derniers s'étaient classés cinquième en 2021. Et le podium de cette édition a été complété par une équipe de la Clinique Paofai. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une nouvelle édition.





Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 1 Mai 2022 à 16:14 | Lu 671 fois