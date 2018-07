EDT Engie "en mode" digitalisation

PAPEETE, le 16 juillet 2018 - Trois nouvelles offres sont en cours de déploiement chez EDT Engie : le blog maeva Expat, le Chatbot mareva et les bornes de paiement dans les agences. Ces offres sont présentées dans le cadre du développement numérique continu de la société qui dit répondre au besoin de ses clients "toujours plus connectés, toujours plus demandeurs de services numériques".



En 2017, la société EDT Engie a réalisé une étude auprès de ses clients. Les chiffres sont clairs, quant à l'évolution des besoins et pratiques. Parmi eux, 64% sont connectés, 91% disent "être à l'aise" sur internet, 44 % demandent un service client sur Messenger. Il apparait aussi que 52% de la clientèle se déplace encore en agence et que 80% paye toujours en espèce.



De nouveaux services ont été mis en place pour suivre ces besoins et pratiques nouvelles. " Ce sont des services conçus pour améliorer le quotidien selon les différents profils identifiés : les adeptes des réseaux sociaux, ceux qui se déplacent en agence et les nouveaux arrivants en Polynésie ", annonce la société.



" La digitalisation est au cœur de notre action ", assure Thierry Lehartel, le directeur commercial d'EDT Engie, " toutefois il vient en complément de notre présence en agence ", insiste-t-il. " Les agences restent et resteront notre principal lien. Avec la digitalisation, les agents vont pouvoir interagir différemment avec les clients, se rapprocher d'eux, jouer de nouveaux rôles. " Par exemple, le temps consacré hier à encaisser les factures sera attribué demain à du conseil aux personnes.



Les adeptes des réseaux sociaux ont, depuis février, un nouvel agent de renseignement. Il s'agit de Mareva, le Chatbot d'EDT Engie. Le Chatbot est un agent conversationnel. C'est un logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel. Disponible tous les jours de l'année, toutes les heures de la journée via Facebook, Il s'enrichit au fur et à mesure qu'il interagit. Mareva peut apporter des réponses instantanées dans quatre domaines : signaler un incident, ma facture, mon contrat et emploi et stage.



Des bornes interactives sont en cours de déploiement. La première a été installée à Puurai le 2 mai dernier. Elle permet aux clients de payer leur facture en espèces ou en carte bancaire sans avoir à faire la queue. D'autres devraient voir le jour au Vaima, à Taravao et peut-être ensuite ailleurs.



Quant aux nouveaux arrivants ils ont désormais un site dédié, le blog Maeva Expat. Destiné à l'installation, il délivre de très nombreux conseils pratiques généraux mais aussi des informations plus spécifiques au système électrique. Il offre la possibilité de poser des questions et instaure de la discussion via un modérateur.