

EDITO - ​À nos followers

Tahiti le 11 septembre 2025.





Dans la nuit de mercredi à jeudi, les grilles de la synagogue de Papeete ont été barbouillées de peinture rouge, probablement par un déséquilibré qui s’y connait autant en conflit israelo-palestinien que le rédacteur de ces lignes en cuisine.



Un acte qui a été dénoncé auprès des forces de l’ordre et qui a provoqué l’ouverture d’une enquête.



Immédiatement après la publication de notre article sur les réseaux sociaux, le déferlement de propos racistes et déplacés s’est mis en place.



Les “Rentrez chez vous” se sont multipliés, sans même savoir s’ils étaient adressés à l’auteur des faits, aux victimes, ou aux deux.



Il est nécessaire de rappeler ici que c’est la tolérance et le respect qui doivent demeurer au sein de notre rédaction, au sein de notre Pays et sur nos pages de réseaux sociaux.



Tahiti Infos se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser ou de retirer toute contribution (texte, son, vidéo, image ou liens) non conforme aux lois ou aux règles éthiques portées par le journal.



Les espaces réservés aux commentaires sont des lieux où la convivialité est primordiale et où l’échange, dans le respect de l’avis d’autrui, doit être la règle d’or.



En dehors de la modération automatique générée par le fournisseur du réseau social, Tahiti Infos proscrit : Toute publication contenant des propos ou des insinuations portant discrimination sur l’appartenance nationale, les croyances religieuses, les origines ethniques, le sexe ou l’orientation sexuelle ;

L’incitation à la haine, à la violence, tout comme le révisionnisme et le négationnisme ou encore toute forme de complotisme accompagné de propos dépourvus de tout fondement scientifique validé par la communauté scientifique ;

Les insultes, les faits de harcèlement et les propos diffamatoires ;

La divulgation de propos insultants envers la rédaction de Tahiti Infos ou des membres de cette rédaction ainsi que la publication de données personnelles les concernant ;

Les messages obscènes et vulgaires, dans toutes les langues ;

Les contenus à caractère pornographique ou pédocriminel ;

Les messages répétés ou spam ainsi que les publications commerciales. Les commentaires comportant plusieurs phrases écrites uniquement en majuscules pourront être supprimés ;

La publication de données personnelles telles que adresses ou numéros de téléphone ;

Tous les messages publiés sur les pages des réseaux sociaux de Tahiti Infos demeurent sous l’entière responsabilité de leurs auteurs qui en assument seuls le contenu. Tahiti Infos est libre et peut, sans avertissement, ni explication, masquer ou supprimer un commentaire et bannir de façon provisoire ou définitive les contrevenants à ces présents points.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Septembre 2025 à 18:50 | Lu 1451 fois



