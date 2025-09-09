

E-cigarettes: l'OMS s'alarme d'une nouvelle addiction ciblant les enfants

Genève, Suisse | AFP | lundi 06/10/2025 - Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague "alarmante" de dépendance à la nicotine, des millions d'enfants étant désormais dépendants au vapotage, a averti lundi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Dans les pays disposant de données, les enfants sont en moyenne neuf fois plus susceptibles que les adultes de vapoter, selon l'OMS.



L'agence de santé des Nations Unies a indiqué que l'industrie présentait les cigarettes électroniques comme des produits moins nocifs que les cigarettes, mais qu'en réalité, elle ciblait agressivement les jeunes et les rendait dépendants.



"Les chiffres sont alarmants", a souligné l'organisation, qui pour la première fois a estimé l'usage mondial de la cigarette électronique à plus de 100 millions de vapoteurs, dont au moins 15 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans, principalement dans les pays à revenu élevé.



"Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine", a averti dans un communiqué Etienne Krug, directeur des déterminants de la santé, de la promotion et de la prévention à l'OMS.



Souvent, ces produits "sont présentés comme des moyens de réduction des risques, mais en réalité ils rendent les enfants dépendants à la nicotine plus tôt et risquent de compromettre des décennies de progrès."



Car aujourd'hui le monde fume moins : le nombre de fumeurs est passé de 1,38 milliard en 2000 à 1,2 milliard en 2024, tandis que la population mondiale a augmenté.



Selon l'OMS, un adulte sur cinq dans le monde est toujours dépendant au tabac, et l'industrie change de tactique pour tenter de maintenir ce chiffre à un niveau élevé.



"Des millions de personnes arrêtent de fumer, ou ne commencent pas à fumer grâce aux efforts de lutte antitabac déployés par les pays du monde entier", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, dans le communiqué.



En réponse, "l'industrie du tabac riposte avec de nouveaux produits à base de nicotine, ciblant agressivement les jeunes. Les gouvernements doivent agir plus rapidement et plus fermement pour mettre en œuvre des politiques de lutte antitabac éprouvées", a-t-il insisté.



Douze pays constatent actuellement une augmentation de la prévalence du tabagisme, selon l'OMS.



Cela "représente des millions de personnes supplémentaires exposées au risque de maladie, d'invalidité et de décès prématuré dans les années à venir", a souligné Jeremy Farrar, sous-directeur général de l’OMS pour la promotion de la santé, la prévention des maladies et les soins.



Il a rappelé que le tabagisme tuait plus de sept millions de personnes chaque année, tandis que le tabagisme passif en tuait plus d’un million.

le Lundi 6 Octobre 2025






