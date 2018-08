E-Sport - Alan Roger : Le Tahitien devient joueur vidéo pro en Australie

En début d’année 2018, le jeune Tahitien alias « Tiger » a signé un contrat de joueur professionnel avec l’Essendon Football Club d’Australie à Melbourne qui lui permet d’évoluer dans la ligue australienne d’E-Sport. Il fait en effet partie du team « Bombers » depuis janvier qui pratique le jeu « League of Legends ». Il évolue au poste de « ADC » (attack damage carry), un rôle important dans l’équipe, qui consiste à bien se positionner, souvent en retrait, pour infliger des pertes à l’ennemi. Interview. SB



Parole à Alan Roger :



Tes projets ?



« J’ai mis en stand-by mes études alors qu’il ne me restait qu’un an avant d’être diplômé. Je ne sais pas si je les reprendrai. Le gaming pour moi, c’est une passion pour le jeu mais c’est aussi du sérieux. J’aime la compétition et je souhaite donc poursuivre dans cette voie pour l’instant. »



Tu as aussi d’autres hobbies ?



« Oui, j’ai aussi d’autres hobbies comme la musique. Je fais de la basse. Je commence à me mettre au sport pour décrocher de temps en temps. Je fais du sport en salle, du surf et du basket dès que je le peux. Faire du sport m’aide à me vider l’esprit. »



Ta journée type ?



« En général, sur une journée type, on se lève à 9H et on commence le premier entrainement à 11H. Un entrainement dure en général trois heures. Ensuite, on fait une pause pour manger et on reprend à 14H ou 15H. Ensuite, on est libre de faire ce que l’on veut à partir de 18H. »