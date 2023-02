Dupond-Moretti annonce une évolution "historique" du statut des agents pénitentiaires

Agen, France | AFP | mardi 21/02/2023 - Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé mardi à Agen une évolution "historique" du statut de tous les agents pénitentiaires, réclamée depuis longtemps par les syndicats de gardiens de prisons mais repoussée en 2019 par le gouvernement.



"A compter du 1er janvier 2024, le corps des surveillants pénitentiaires passera en catégorie B (de la fonction publique) et celui des officiers en catégorie A", a annoncé le ministre devant la 215e promotion de l'Ecole nationale d'Administration pénitentiaire (Enap).



"C'est une avancée historique car depuis longtemps réclamée et totalement méritée, vous qui incarnez la troisième force de sécurité de notre pays", avec 40.000 agents, a-t-il ajouté.



Cette réforme vise notamment à améliorer "l'attractivité" des métiers de cette administration, qui fait face depuis plusieurs années à une crise du recrutement, et à "susciter des vocations" alors que des milliers d'emplois sont à pourvoir.



Elle impliquera "une revalorisation indiciaire et indemnitaire importante", a dit M. Dupond-Moretti à Agen.



Selon la Chancellerie, la nouvelle "grille indiciaire et indemnitaire est en cours de discussions" et une décision devrait être prise "fin mai/début juin".



En janvier 2019, cette même évolution statutaire, alors défendue par plusieurs organisations syndicales, avait été refusée par la garde des Sceaux Nicole Belloubet au motif qu'elle "aurait pour effet d'interdire le recrutement (comme surveillants) de personnes n'ayant pas le baccalauréat", diplôme indispensable pour être candidat à un poste de catégorie B.



Environ un tiers des surveillants de prison actuels n'ont pas ce diplôme, selon le ministère.



Le ministre de la Justice a toutefois indiqué devant la nouvelle promotion de l'Enap que la réforme permettrait d'organiser des recrutements d'agents contractuels, de catégorie C, sans le bac obligatoire, pour "seconder" les surveillants pénitentiaires.



Ils pourraient assurer, selon la Chancellerie, des missions particulières comme la surveillance de parloirs.



Le ministre a aussi annoncé la création de "plusieurs centres interrégionaux de formation" continue pour les agents pénitentiaires, dont la formation initiale se fera toujours à l'Enap. Il pourrait y en avoir "trois ou quatre", selon le ministère.