Du son pour les élèves malentendants à Toahotu

Tahiti, le 6 septembre 2020 - Six microphones et douze récepteurs ont été offerts par le Lion’s Club aux élèves sourds ou malentendants de l’école Toerefau de Toahotu.



Vendredi, la cérémonie de remise s’est déroulée en présence de la directrice de l'école et de l'enseignante spécialisée des Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis). Les fonds nécessaires à l’achat de ce matériel proviennent de la vente "de livres au kilo" organisée en décembre 2019 par le Lion's Club, en plus d’un complément de financement par l'association caritative. Ce matériel audio-phonique doit compléter le nouveau dispositif Ulis mis en œuvre lors de la rentrée scolaire.