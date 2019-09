Du parapente aussi pour les PMR

Une formation visant à rendre plus accessible le parapente aux personnes à mobilité réduite (PMR) était proposée ce lundi.



La fédération polynésienne handisport et sport adapté (FPSAH) a assuré ce lundi, dans ses locaux du stade Pater, une formation de treuillage « handicar » visant à rendre plus accessible le parapente aux personnes à mobilité réduite (PMR). L'association Air évasion, qui a fait venir un formateur de la fédération française de vol libre (FFVL), est à l’origine de cette initiative.



L'association a sollicité la participation de la FPSAH pour que cette dernière puisse apporter son expertise et puisse sensibiliser les stagiaires au monde du handicap à travers le sport en tant qu’outil. Une seconde session, pratique cette fois, est programmée le jeudi 19 septembre, visant à familiariser les stagiaires avec le transfert d’une personne à mobilité réduite de son fauteuil roulant au « handicar », le but étant également de garantir la sécurité en vol. SB/FPSAH