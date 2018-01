Du numérique à la culture : les nouveaux visages du CESC

Collège des salariés

3 sièges pour la CSTP-FO

2 sièges pour la CSIP

2 sièges pour A Ti'a i Mua

1 siège pour Otahi

1 siège pour O Oe to oe Rima

1 siège pour le syndicat territorial des instituteurs, professeurs et agents de l'éducation publique en Polynésie française

1 siège pour la Fédération des syndicats de l’enseignement privé

1 siège pour la confédération syndicale des agents communaux



Collège des entrepreneurs

1 siège pour la moyenne hôtellerie et des grands hôtels désigné par l'Union polynésienne de l'hôtellerie et par le Conseil des professionnels de l'hôtellerie

1 siège pour le Syndicat des industriels de Polynésie française

1 siège pour le Medef

1 siège pour la Confédération des petites et moyennes entreprises

1 siège pour la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics

1 siège pour la Fédération générale du commerce

1 siège pour l'Association française des banques-Comité de Polynésie française

1 siège pour un représentant du secteur des transports aériens et maritimes locaux désigné par l'Association des transporteurs locaux (Atal) et par la confédération des armateurs de Polynésie française

1 siège pour l'Union patronale de Polynésie française

1 siège pour le syndicat polynésien des entreprises et prestataires de services

1 siège pour le syndicat des restaurants, bars et snacks-bars

1 siège pour la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française



Collège de la vie collective

1 siège pour pour n représentant désigné par les associations de personnes handicapées

1 siège pour le conseil des femmes

1 siège pour un représentant désigné par l'association Moruroa e Tatou, Tamarii Moruroa et l'association 193

1 siège pour l'Académie tahitienne

1 siège pour un représentant désigné par l’Académie des Marquises, par l'académie Pa'umotu Karuru Vanaga et par l'association Reo Mangareva

1 siège pour un représentant désigné par le Syndicat général autonome des retraités de Polynésie française, par la Fédération d’associations de retraités de l'Etat, civils et militaires et le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs de la CPS

1 siège pour le conseil des jeunes de l'Union polynésienne pour la Jeunesse

1 siège pour la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public, par ma Fédération des association de parents d'élèves et de l'enseignement libre, par la Fédération des associations de parents d'élèves de enseignement protestant et par l'association des parents d'élèves de l'enseignement adventiste

1 siège pour un sportif licencié désigné par le Comité olympique de Polynésie française

1 siège pour la Fédération des associations de protection de l'environnement

1 siège pour un représentant de la culture traditionnelle désigné en commun par le Conservatoire artistique de la Polynésie française et de la maison de la culture

1 siège pour un représentant des association œuvrant en faveur de la famille



Un collège Développement

1 siège pour l'Union polynésienne des professions libérales

1 siège pour l'association des hôtels de famille de Tahiti et ses îles

1 siège pour le Cluster maritime

1 siège pour les syndicats professionnels des activités de pêche thonière, bonitière et poti marara

1 siège pour la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire

1 siège pour les organisations professionnelles de la filière perle de Tahiti

1 siège pour le comité Tahiti i te Rima Rau

1 siège pour un représentant désigné en commun par les fédérations ou associations artisanales et culturelles des Marquise,s des Tuamotu-Gambier, des Australes et des îles Sous-le-Vent

1 siège pour un représentant du secteur médical et paramédical désigné en commune par le Conseil de l'ordre des médecins, par le Conseil de l'ordre des infirmiers et par le conseil de l'ordre des pharmaciens

1 siège pour l'Organisation des professionnels de l'économie numérique

1 siège pour les associations de prestataires d'activités touristiques

1 siège pour l'association des consommateurs Te Tia Ara.